Zile de minivacanță și muzică: TROOPER, la White Horse Costinești

Duminică, 29 aprilie, la White Horse Costinești, continuăm zilele de vacanță cu una dintre cele mai de succes formații rock din România: TROOPER!!

SCURT ISTORIC AL TRUPEI:

Formația care mai târziu va lua numele de Trooper a fost înființată pe 25 octombrie 1995 de frații Alin și Aurelian Dinca împreună cu Ionuț "Oscar" Rădulescu pentru a cânta un heavy metal în genul idolilor lor Iron Maiden sau Judas Priest.

Inițial, formația s-a numit Megarock, apoi White Wolf, dar odată cu cooptarea lui Ionuț 'Negative' Fleancu iși schimbă definitiv numele în Trooper.

Din 1996 trupa începe să concerteze, în formula de 4, dar simțindu-se nevoia unei a doua chitare, este cooptat Ispas Gabriel.

În 1997 apare un prim demo intitulat Trooper's demo, ce conținea trei piese. Imediat după înregistrarea demo-ului, Gabriel este înlocuit cu Radu "Schija" Pites și în aceeastă formulă Trooper ține mai multe concerte, culminând în 9 mai 1998 cu un concert în deschidere la Iris.

În 1999 are loc o altă schimbare de componență, astfel, Ionuț Fleancu îi lasă locul în spatele tobelor lui Ionuț "John" Covalciuc; Radu Pites părăsește grupul din cauza unor probleme personale iar locul lui este luat de Laurențiu Popa.

La inceputul lui 2008 formatia pleaca in turneul national “Trooper 12 ani – Amintiri” In data de 4 august 2008 Trooper au fost alesi pentru a deschide concertul de la Bucuresti al trupei britanice Iron Maiden. În data de 28 noiembrie 2008, Trooper a lansat noul album Rock'n'roll pozitiv. "Discul a fost compus anul acesta și finalizat în ultimele 3 luni printr-o muncă asiduă de studio, care a presupus multe nopți nedormite și o selecție sângeroasă a pieselor și a variantelor acestora. Ajunși la cel de-al patrulea album al carierei, Trooper au pregătit fanilor un material prin care își declară dependența de rock'n'roll și care va fi lansat pe 28 noiembrie printr-un concert special la Clubul Old School Preoteasa din București. " În Noiembrie 2008 Trooper lanseaza un nou album - Rock’n’Roll Pozitiv. În clasamentele de rock ale anului 2008 Trooper câștigă premiile de cea mai bună formație de rock, cel mai bun album, cea mai bună lansare, cel mai bun concert aniversar. În februarie 2009 Trooper pleacă într-un turneu de promovare pentru noul album. In data de 26 aprilie 2009 Trooper deschide concertul celor de la Nazareth in Romania. In data de 5iulie 2009 Trooper deschide pentru Manowar. In octombrie. Trooper lanseaza prima opera rock de dupa revolutia din 1989. Discul este intitulat Vlad Tepes - Poemele Valahiei. Viata domnitorului Vlad Tepes este povestita pe tot parcursul albumului. Incepand cu luna octombrie Trooper pleaca in turneul de promovare. In luna noiembrie a lui 2010 formatia lanseaza discul "15", primul album live din istoria formatiei. Trooper sarbatoreste 15 ani de activitate printr-o lansare uriasa. Formatia este votata in topul www.metalhead.ro drept cea mai buna trupa a anului (titlu obtinut si in precedentii 3 ani) castiga locul 1 si la cea mai buna lansare si cel mai bun disc.

Pe data de 7 martie 2011, chitaristul Aurelian Dinca, poreclit "Balauru" a fost internat la Spitalul Universitar din București, datorită problemelor de sănatăte, iar pe 9 martie a suferit o intervenție chirurgicală la coloana cervicală. Pentru a-l ajuta sa treacă mai ușor peste momentele grele din spital, membrii trupei au postat pe site numărul de telefon al 'Balaurului', pentru ca fanii să îi trimită mesaje de încurajare. Ulterior, chitaristul le-a mulțumit celor care au fost alături de el și i-au trimis mesaje de încurajare. Operația a avut succes, iar Trooper va susține un concert 'unplugged' pe 6 mai, urmând ca banii strânși sa acopere costurile intervenției.

În data de 9 iunie Trooper au deschis concertul celor de la Scorpions, iar în data de 3 iulie concertul Judas Priest și Whitesnake. În acest timp, formația lucrează la un nou album de studio.

CÂND ȘI UNDE, ÎN MINIVACANȚA DE 1 MAI 2018

