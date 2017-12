"Zile gratuite de vacanță”, la mare

Hotelierii au pregătit noi oferte care să-i convingă pe turiști să își petreacă vacanța pe litoralul românesc. Programul ”Zile gratuite de vacanță 2014”, care a debutat ieri, oferă turiștilor care își cumpără pachete de cazare una sau două zile gratuite la sejururi de cinci sau șase nopți în perioada 18 - 31 august. În program sunt incluse peste 70 de hoteluri, dintre care cele mai multe sunt în sudul litoralului. ”Pentru că în sudul litoralului cererea la cazare a început să scadă după weekend-ul trecut, cele mai multe hoteluri încearcă astfel să atragă în continuare turiști”, a precizat președintele Asociației de Promovare Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. Ea a adăugat că, în Mamaia, hotelurile vor fi pline până la sfârșitul lui august. ”Avem în program evenimente care să atragă turiști, precum Carnavalul Ramses al II-lea și Festivalul Antic Tomis de la sfârșitul lunii august”, a declarat Martin. Tarifele pentru cazare prin acest program diferă de la hotel la hotel. Astfel, o persoană plătește 518 lei (mic dejun inclus) pentru șase nopți plus una gratis, la un hotel de 2 stele din Venus, și 820 de lei (mic dejun inclus) pentru cinci nopți plus una gratis, la un hotel de 3 stele din Eforie Nord. În stațiunea Mamaia, un turist plătește prin acest program 975 de lei pentru șase nopți de cazare plus una gratis cu mic dejun inclus, la un hotel de 4 stele. ”Pentru a beneficia de aceste oferte, turiștii trebuie să-și cumpere pachetele de vacanță prin agențiile de turism partenere ale Asociației Naționale a Agențiilor de Turism”, a spus Martin.

DE LA 1 SEPTEMBRIE ÎNCEPE PROGRAMUL „LITORALUL PENTRU TOȚI“

Astăzi se lansează și programele ”Litoralul pentru toți” și ”Litoralul pentru toți All Inclusive”, care vor începe de la 1 septembrie și oferă tarife fixe mai mici la cazare în perioada 1 septembrie - 15 octombrie. ”Prețurile practicate pentru aceste programe sunt cele de la începutul acestui sezon. Ne dorim să atragem în continuare turiști, mai ales că vremea se anunță călduroasă, așa că le oferim prețuri mai mici la cazare”, a explicat Martin.