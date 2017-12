"Zile gratuite de vacanță", pe litoral

Litoralul românesc se află într-o continuă dezvoltare și nimeni nu poate nega. S-au făcut și se fac eforturi pentru ca fiecare stațiune să aducă un suflu nou, să atragă turiști în funcție de preferințe: fie pentru relaxare, SPA, odihnă, fie pentru distracție maximă. Iar rezultatele încep să se vadă: gradul de ocupare al multora dintre stațiuni a depășit, în weekend-ul trecut, 70 - 85%. Vestea bună a fost dată, ieri, de către președintele Asociației de Promovare Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, și de președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. Și este doar începutul. În perioada următoare se anticipează zile incendiare la mare. Martin a anunțat o ofertă irezistibilă pentru turiștii iubitori de mare - zile gratuite de vacanță (oferta se referă la sejururi de minimum cinci nopți și este disponibilă sub forma „Plătești 5 nopți și stai 6” sau „Plătești 6 nopți și stai 7”), iar Bucovală a anunțat extinderea serviciului all inclusive, la mare căutare atât de către turiștii români, cât și de către cei străini. Un astfel de complex este la Eforie Nord - „Steaua de Mare“ (complex de trei hoteluri, renovate total, un simbol al Eforiei Nord). Turistul are din plin de unde să aleagă, spun cei doi reprezentanți. ”Începem să intrăm în sezonul fierbinte pe litoralul românesc, gradul de ocupare a crescut consistent, în Mamaia ne-am apropiat de 80 - 85%. Și plaja din Năvodari era plină, weekend-ul trecut. Se vede că a venit vacanța mare. De regulă, în această perioadă vin familiile cu copii”, a declarat Martin. Multe dintre familii au profitat de programul „Litoralul pentru toți“.

UN PAS EXTREM DE IMPORTANT Dacă, în anii trecuți, agențiile de turism reproșau că hotelierii nu prezintă tarife din timp, încă din ianuarie - februarie, acest lucru va fi rezolvat chiar din 2014. ”Vom lansa tarifele, pentru prima dată, chiar la „Bursa Litoral“, în septembrie, atunci când noi tragem concluziile sezonului care se termină, dar discutăm și încheiem contracte cu agențiile de turism care vin să negocieze tarifele pentru litoralul 2015. Este un pas extrem de important”, a declarat Martin. Precizăm că, la plecare, mulți turiști români întrebau cum pot să-și achiziționeze pentru anul următor un sejur pe litoralul românesc.

IERI SEARĂ, PE AEROPORTUL „MIHAIL KOGĂLNICEANU“ A ATERIZAT PRIMUL CHARTER DE LA TEL AVIV LA CONSTANȚA. ÎN TOTAL, 2.000 DE TURIȘTI ISRAELIENI VOR VENI PE LITORAL, DEOCAMDATĂ ÎN MAMAIA ȘI MAMAIA NORD, ACOLO FIIND HOTELURILE SELECTATE DE EI.

Numărul de turiști străini crește spre 30%, este de părere Martin. Astfel, mai sunt anunțate și alte sosiri. ”Va mai veni un charter din Belarus. Polonezii au revenit, de asemenea, în ultimii doi ani spectaculos, vorbim deja despre chartere pentru vara viitoare din Polonia, dar atacăm puternic și piața Republicii Moldova”, a adăugat Martin. Ea a fost completată de Bucovală, care a precizat că sunt așteptați și alți turiști străini în sudul litoralului. ”Crește numărul de turiști străini italieni, direct pe recepția hotelurilor sau prin rezervări de pe booking”, a declarat Bucovală. ”Din păcate, mai este problema tarifelor. Dar am reușit să ajungem la un rezultat. Vor în mod special all inclusive. Avem de la tour-operatorul slovac, pentru 2015, în acest complex („Steaua de Mare“ - n.r.) o cerere de 100 de camere, deci 200 de turiști”, spune Bucovală. Dacă se înțeleg la tarife, ei vor să ajungă până la patru chartere pe săptămână. ”Slovacia este un izvor de turiști extrem de important pentru noi”, adaugă Bucovală. El susține, însă, că litoralul nu poate avea un sistem all inclusive linear pentru că nu există infrastructura corespunzătoare, motiv pentru care vrea să ceară Guvernului și autorităților locale să se facă o analiză pe fiecare agent economic, pentru a vedea ce-i lipsește. ”Îi lipsește parcarea, îi lipsește piscina, îi lipsește spațiul verde sau un teren pentru locuri de joacă”, a declarat Bucovală. Pe întreg litoralul românesc, servicii all inclusive sunt oferite la zece unități de cazare, dintre care cinci sunt în stațiunea Mamaia.