Zilele Liceului “Ion Podaru”

Elevii Liceului “Ion Podaru” din oraşului Ovidiu au îmbrăcat vineri hainele de sărbătoare pentru a cinsti aşa cum se cuvine cea de-a treia ediţie a “Zilelor Liceului”. Sprijinită de Primăria oraşului Ovidiu, conducerea liceului le-a oferit invitaţilor un spectacol în care au performat elevi ai liceului şi nu numai. “În acest weekend, ovidenii vor sărbători Zilele Oraşului. Era şi normal să începem cu festivităţile prilejuite de sărbătoarea Liceului “Ion Podaru”. Consider că noi, cei care administrăm oraşul, trebuie să ne concentrăm toate eforturile pentru sprijinirea unităţilor de învăţământ pentru ca elevii din Ovidiu să aibă cele mai bune condiţii de studiu. Asta am făcut şi vom face în continuare”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. La sărbătoarea liceului a participat şi cel mai iubit dintre fotbaliştii români, Gheorghe Hagi, care are în Ovidiu academia de fotbal care îi poartă numele. “Noi am făcut până acum ceea ce a ţinut de noi pentru a le putea crea copiilor condiţiile cele mai bune. Consider că educaţia, cultura şi sportul sunt cele trei segmente sociale asupra cărora trebuie să ne îndreptăm atenţia, iar elevii trebuie să ştie că numai cu ambiţie şi muncă o să reuşească în viaţă”, a declarat Gheorghe Hagi. La sărbătoarea Liceului “Ion Podaru” a participat şi o delegaţie din oraşul turcesc Amasya, cu care oraşul Ovidiu are o un parteneriat.