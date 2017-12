„Zilele Prieteniei” vin și la Constanța

Evenimentul „Zilele Prieteniei” revine, și în acest an, la malul mării, în zilele de 15 și 16 august, după ora 16.00, pe plaja Modern din Constanța. Astfel, pe 15 august, pe scena amplasată pe plajă vor urca trupele ShadowBox, Coma, CTC, OCS, Șuie Paparude și Vunk. Pe 16 august vor evolua trupele Robin and the Backstabbers, ZOB, ROA, Vița de Vie și Paraziții. Intrarea va fi liberă în ambele seri de concerte.

10 TRUPE ÎN 10 MARI ORAȘE Constanța este ultimul dintre cele 10 orașe în care se desfășoară anul acesta „Zilele Prieteniei“. Turneul a început pe 7 iunie, la Iași, și a trecut, pe rând, prin Cluj, Craiova, București, Ploiești, Arad, Alba Iulia și Brașov. Weekend-ul următor, turneul va poposi la Galați, iar la jumătatea lunii se va finaliza spectaculos la malul mării. Anul trecut, seria de evenimente „Zilele Prieteniei“ a adunat aproape 180.000 de „prieteni” în cinci orașe din țară. În acest an, organizatorii estimează o participare de 500.000 de oameni în cele 10 orașe. „Zilele Prieteniei“ sunt oferite de un mare producător de bere din România și reprezintă singurul eveniment de această amploare, la nivel național, din această vară.

ARTIȘTI DE-AI CASEI Ca și anul trecut, artiști precum Paraziții, Vița de Vie sau Șuie Paparude sunt headlineri ai evenimentului. Formația Paraziții este cea care trage cortina peste fiecare dintre spectacolele organizate printr-un recital incendiar, la finalul celei de-a doua seri de concerte. Cu o activitate de două decenii în hip-hop-ul românesc, trupa Paraziții rămâne, în ciuda controverselor stârnite de membrii ei, una dintre cele mai apreciate formații românești de după Revoluție. Stilul său ironic la adresa societății și mesajele dure transmise pe beat-uri grele continuă să facă furori printre fanii împărțiți pe mai multe generații. Cheloo, Ombladon și Freakadadisk au lansat în această formulă 20 de albume (fără albumele solo) în două decenii, o discografie impresionantă pentru o trupă românească.