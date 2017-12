Medicii de familie susțin că încă mai întâmpină probleme în ceea ce privește utilizarea cardurilor naționale de sănătate. Și din țară, dar și din Constanța sunt astfel de semnale, cu mențiunea că se observă totuși o îmbunătățire a funcționării sistemului informatic. ”Încă mai întâmpinăm greutăți, deși sistemul merge ceva mai bine decât în primele zile din iunie. Uneori aplicația merge prost, foarte încet, ceea ce creează blocaje la ușa medicilor de familie și cozi nepermise”, a declarat la Constanța, la Conferința Regională a Medicilor de Familie, desfășurată între 3 și 5 septembrie, președintele Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), dr. Rodica Tănăsescu. La rândul său, președintele Asociației Medicilor de Familie ”Tomis”, dr. Laura Condur, a declarat că ”sunt probleme cu cardurile, unii le au blocate, unii le au inactive, unii le uită, unii nu le-au primit, dar și blocaje ale sistemului informatic”. ”Suntem convinși că, în timp, se vor remedia toate aceste probleme”, a declarat medicul de familie constănțean dr. Condur.

COZI INTERMINABILE Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Vasile Ciurchea, spunea, zilele trecute, că aplicația nu a mers o oră și jumătate. ”Într-adevăr, o oră și jumătate a fost absolut decedată aplicația și toată ziua a mers extrem de greu. Adică am introdus cardul de 10 ori până când l-a luat. Stai și aștepți cu cerculețul (care indică încărcarea programului - n.r.) pe ecran, mult și bine. Or, acest lucru crește coada la ușa cabinetelor. Nu pare mare lucru o oră și jumătate. Ei bine, în acea oră și jumătate, în urma calculelor noastre, la 11.000 de cabinete de medicină de familie, plus ambulatoriile de specialitate, plus la paraclinic, au așteptat peste 200 de mii de pacienți”, a declarat dr. Tănăsescu. Ea a apreciat că numărul pacienților nu e deloc mic, e cât un oraș mare. ”Încă avem probleme cu validarea serviciilor. Cele care apar validate, la sfârșitul lunii ca raportate, brusc se invalidează din diverse motive. Ba că au trecut 72 de ore, deși nu este adevărat... Dar dacă vineri raportezi și aplicația nu merge, luni, până apuci să meargă aplicația, au trecut 72 de ore, se invalidează”, explică ea. Ce înseamnă invalidarea? ”Respectiva consultație e făcută din prea plinul sufletului. Acest lucru mai poate însemna imputarea rețetelor, a trimiterilor etc.”, spune dr. Tănăsescu.

”ÎI TRIMITEM ACASĂ...” Medicii de familie susțin că au fost nevoiți să-și trimită pacienții uituci acasă. ”Dacă este o urgență le acordăm consultația de urgență, dar fără rețetă compensată, fără nimic. Dacă nu este o urgență, ne cerem scuze anticipat și le solicităm să își aducă de acasă cardul. Nu se mai poate fără card. În situațiile în care pacienții nu au primit card, pentru că nu li s-a tipărit sau nu l-au primit prin poștă, ei vor merge la casele de asigurări unde există un birou specific și li se eliberează o adeverință înlocuitoare de card, care va funcționa până la eliberarea lui”, a declarat președintele SNMF, care a subliniat că medicii de familie doresc funcționarea sistemului și transparență în utilizarea banilor, dar în același timp vor să nu fie perturbată activitatea cabinetelor.

Ar trebui să primească acasă cardurile, cu două luni înainte!

În opinia dr. Tănăsescu, copiii care urmează să împlinească 18 ani ar trebui să intre în posesia cardurilor cu două luni înainte, prin Poștă. ”Ar fi evitate drumurile inutile ale pacienților și cozile la birourile caselor de asigurări”, a adăugat medicul de familie.