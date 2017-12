Ziua accidentelor pe bulevardul Soveja

07:38:56 / 05 Noiembrie 2017

Pentru Stefan

Hai sa respectam toti limita bunului simt.Ia sa incercati si voi sa respectati legea.Nu sa facem slalom in trafic. Sa nu mai ignoram participanti la trafic.Sa respectam toti limita de poluare fonica.Si limita de viteza nu in ultimul rand.Nu am nimic cu motociclisti,dar totusi mult prea mult zgomot produceti .Nu cred sa fie normal asa ceva.Cel putin asta este parerea mea.