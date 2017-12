Ziua alimentului, sărbătorită în şcoli

Ziua alimentului a fost sărbătorită şi în acest an în multe dintre unităţile de învăţămînt din Constanţa. Reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa au explicat elevilor şcolii cu clasele I-VIII , “Aurel Vlaicu” importanţa pe care o are alimentaţia naturală în menţinerea sănătăţii. Potrivit consilierului de imagine al şcolii, Valerica Rusu, şcoala “Aurel Vlaicu”, în parteneriat cu DSPJ şi Grădiniţa “Lumea copiilor” au organizat ieri o serie de activităţi dedicate Zilei Mondiale a Alimentului. „Scopul acţiunii a fost de a insufla copiilor interesul pentru consumarea produselor naturale şi a-i sensibiliza cu privire la principiile de bază ale unei alimentaţii adecvate”, spune reprezentantul unităţii de învăţămînt. Din partea DSPJ Constanţa a participat as. Laura Halmache, iar din partea şcolii “mai mulţi elevi ai claselor a-V-a, coordonaţi de prof. Daniela Bădulescu, iar din partea grădiniţei educatoare Laura Moga şi Maria Neagu. Tot de Ziua Alimentului, elevi ai ciclului primar din clasele I A, I B, II A, II D, coordonaţi de învăţătoarele Valerica Rusu, Silvia Mihăilescu, Viorica Manea, Verginia Balaban, au participat la o dezbatere interactivă cu tema “Mănînc sănătos, voi creşte armonios” în sala de sport a şcolii, unde au fost prezente şi directorul Marilena Ionescu şi prof. Anca Dragomir, inspector de sector al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa. „Activitatea a avut un impact pozitiv asupra elevilor dar şi asupra părinţilor prezenţi. S-a organizat şi o expoziţie cu produse naturale, s-au recitat poezii despre legume şi fructe, s-a cîntat, iar în final elevii s-au înfruptat din produsele expuse. Acţiunea a fost una de succes, avînd în vedere că tot mai mulţi elevi suferă de pe urma alimentaţiei nesănătoase de tip fast-food”, a mai spus reprezentantul Şcolii “Aurel Vlaicu”.