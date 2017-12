Ziua Arhivelor Militare Române

Serviciul Istoric al Armatei din Bucureşti şi Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice - Piteşti au aniversat, sîmbăta trecută, 88 de ani de la înfiinţare. Cu acest prilej, la Piteşti a fost organizată, în perioada 25-26 iulie, sesiunea de comunicări ştiinţifice sub titulatura ,,Armata Română şi unitatea naţională”. Manifestarea a reunit 70 de specialişti din toată ţara, arhivişti, cercetători, profesori, care au dezbătut teme dintre cele mai importante pentru cercetarea istorică: Arhivele - actor instituţional în gestionarea patrimoniului cultural naţional, Fonduri deţinute de Arhivele Militare Române referitoare la Primul Război Mondial, Mihai Moruzov - noi contribuţii biografice, Regele Carol al II-lea şi supremaţia României în Marea Neagră, Incidente între armată şi legionari la Cernavodă (1941), Bateria navală ,,Tirpitz”, element principal pentru întărirea puterii combative a artileriei româneşti de pe litoral în războiul antisovietic, Lotul mareşal Antonescu al ,,criminalilor de război (1946)”, Evreii din România - teze şi antiteze, Prizonierii de război în URSS, 1939-1956, Sabotori pe frontul canalului Dunăre-Marea Neagră. Programul agendei acestei aniversări a urmărit să cuprindă aspecte din domeniul cercetării arhivistice militare care prezintă lipsuri în prezent.

Participarea specialiştilor constănţeni

Oraşul nostru a fost reprezentat de Florin Stan, şeful Secţiei de Istorie din cadrul Muzeului Marinei Române, Mariana Păvăloiu, custode al Muzeului Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân”, arhivist Liliana Bălaşa şi căpitan Claudiu Cristea, şeful Depozitului Intermediar de Arhivă al Forţelor Navale. Studiile prezentate au fost grupate într-un volum editat cu prilejul acestei aniversări sub coordonarea şefului Serviciului Istoric al Armatei, comandor dr. Marian Moşneagu, sub titlul “Armata Română şi unitatea naţională - studii şi comunicări”, Editura Delta Cart, Piteşti, 2008. Au mai fost lansate revistele: Document, Buletinul Arhivelor Militare Române, an XI, nr. 2 (40)/2008 şi Orizont, Revistă de istorie, an III, nr. X. Tot cu acest prilej s-au semnalat apariţia a două importante titluri: Gh. Buzatu, Stela Cheptea şi Marusia Cîrstea (editori) - Jurnalul mareşalului Antonescu, vol. I, Casa editorială Demiurg, Iaşi, 2008 şi Nicolae C. Petrescu, “Marina Română în războiul antisovietic”, Editura şi tipografia Europroduct, Piteşti, 2008. Despre personalitatea şi activitatea publicistică a cdor.- ului r. N.C. Petrescu, cel mai longeviv director al Muzeului Marinei (1975- 1987), vom reveni într-o ediţie viitoare.

Obstacole în calea adevărului

Pe 26 iulie 1920 s-a înfiinţat, pe lîngă Secţia 6 Istoric din cadrul Marelui Stat Major, un depozit de arhivă istorică, unde au fost centralizate dosarele operative create de comandamentele participante la Războiul de Reîntregire Naţională. Trei ani mai tîrziu, pe 1 aprilie 1923, a luat fiinţă Depozitului de Arhivă al Ministerului de Război sub denumirea de Arhiva Generală a Ministerului de Război. Ulterior, pe 10 iulie 1933, a fost publicat primul Regulament al Arhivelor Armatei. Dintre dificultăţile cele mai acute ale arhivisticii militare putem menţiona problema petiţiilor: numărul mare de solicitări este disproporţionat în raport cu numărul redus de angajaţi care trebuie să le rezolve. O altă problemă ţine de dificultăţile legate de legislaţia arhivelor: mulţi cercetători solicită fonduri arhivistice care nu au fost declasificate, mai ales cele legate de istoria totalitarismului comunist.