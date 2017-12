Ziua avocatului, la Constanţa

Avocaţii români sărbătoresc în fiecare an, pe 24 iunie, Ziua avocaţilor, dată la care se întâlnesc şi discută despre problemele cu care se confruntă zi de zi în profesia lor. „Am organizat un seminar împreună cu Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (INPPA), la care au participat peste 100 de avocaţi constănţeni. Am invitat la discuţii şi câţiva magistraţi de la Tribunalul Constanţa şi Curtea de Apel Bucureşti, executori judecătoreşti şi pe cei care au făcut parte din comisia ministerului care a lucrat la proiectul Codului Civil. Am discutat despre noile coduri, dar în principal despre Codul Civil ce urmează să intre în vigoare de la 1 octombrie şi despre Codul de Procedură Civilă”, a declarat decanul Baroului Constanţa, avocat Gabriel Grigore. Cu această ocazie, ministrul Justiţiei a transmis Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR) o scrisoare: „Justiţia, prin Ministerul Public şi instanţe, are obligaţia nobilă de a apăra profesia de avocat de impostură şi agresiune prin practică nelegală sau concurenţa neloială, la fel cum organele de disciplină ale profesiei, consiliile barourilor şi Uniunea Naţională a Barourilor din România au obligaţia morală şi legală de a curăţa profesia de agresiunile din interior”. Cătălin Predoiu subliniază în scrisoare că, după anul 1990, profesia de avocat s-a dezvoltat în libertate, devenind treptat un pilon instituţional al societăţii româneşti: \"Legea din 1995, precum şi modificările care au urmat au conturat un cadru instituţional modern la acea dată, care a contribuit la dezvoltarea profesiei. Avocatura română este un exemplu de reuşită instituţională în anii de libertate, pentru că s-a aliniat unor standarde europene, a reuşit să asigure prosperitatea şi dezvoltarea profesională pentru membrii săi, un factor de protecţie şi garanţie a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. În acelaşi timp, avocatura română asigură la standarde europene buna desfăşurare a actului de justiţie”.