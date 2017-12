Ziua când Raiul se deschide

Şi ieri, de Paştele Blajinilor, cimitirele constănţene au fost sufocate de cei care şi-au găsit timp pentru pomenirea rudelor trecute în nefiinţă. Şi asta după ce, duminică, cei care începeau, luni, munca, s-au îmbulzit pentru a-şi cinsti morţii. „Duminică, au fost aici copiii mei să dea de pomană pentru bunica lor, adică pentru mama mea. Ei nu au timp, căci sunt mereu ocupaţi cu munca. Eu am venit azi (luni, n.r.), când este de fapt Paştele Blajinilor. M-am recules la mormântul ei, i-am adus nişte flori şi acum voi da de pomană celor săraci care stau prin cimitir. Am făcut cozonac, pască, am înroşit ouă”, a declarat Niculina Marian. Mulţi dintre cei cu care am stat de vorbă nu au ştiut să ne explice de ce se împart ouă roşii în amintirea celor decedaţi şi ce simbolizează acestea. „Aşa se dau. Nu ştiu... Şi noi înroşim ouă de Paşte. Sunt simbolul sângelui lui Isus”, a afirmat Gheorghe Vasile. De fapt, tradiţia populară spune că Blajinii sunt cei care au părăsit lumea celor vii şi sunt la capătul lumii. Nimeni nu are acces la ei. Cojile de ouă roşii aruncate pe apele curgătoare sunt cele care le dau de veste despre Învierea lui Hristos. Se spune că acest obicei este unul păgân şi că Biserica a încercat creştinarea lui. „Spre deosebire de celelalte pomeniri ale morţilor, Paştele Blajinilor face pomenirea lor la morminte. Este singura dată când, după Veşnica Pomenire, se cântă şi Hristos a Înviat”, a declarat părintele Eugen Tănăsescu. Paştele Blajinilor vin să sublinieze încă o dată valoarea Învierii. Evanghelia spune că, atunci când Hristos a Înviat, s-au trezit mulţi din morminte, care au stat de vorbă cu rudele lor încă în viaţă. A fost ziua în care porţile Raiului s-au deschis, credinţă din care oamenii înţeleg, greşit, că cine moare de Paştele Blajinilor merge direct în Ceruri. „Porţile Raiului se deschid, dar nu pentru toată lumea. Judecata tot există. Deschiderea porţilor Raiului semnifică, de fapt, posibilitatea tuturor de a se creştina”, a mai afirmat părintele Tănăsescu.

ŢIGANII CU MICII, GONIŢI DE JANDARMI Luni, grătarele nu au mai sfârâit la capul morţilor, căci jandarmii i-au gonit pe romii care, cu o zi în urmă, încinseseră atmosfera prin cimitire. „Biserica dezaprobă astfel de deviaţii comportamentale şi abateri de la creştinism. Paştele Blajinilor sunt un prilej de amintire a legăturii cu trecutul, dar şi cu viitorul, nu de ghiftuială”, a precizat preotul Eugen Tănăsescu.