Ziua cea mai lungă

Solstiţiul de vară a avut loc ieri, la orele 14,28. Soarele a ajuns în punctul cel mai nordic al eclipticii (drumul său aparent pe bolta cerească în decursul unui an), undeva pe teritoriul constelaţiei Gemini. Efectele imediate ale acestui eveniment sunt: cea mai lungă zi, respectiv cea mai scurtă noapte a anului pentru cei aflaţi în emisfera nordică. După momentul solstiţiului, Soarele îşi începe drumul lung de şase luni spre sud. În acest interval, ziua va scădea mereu, iar noaptea va creşte. Echinocţiul de toamnă se va produce pe 23 septembrie, iar solstiţiul de iarnă pe 22 decembrie. Denumirea de solstiţiu provine din latină, de la solstitium, format din sol (soare) şi stitium, de la verbul sistere (a se opri, a rămâne constant). Spre deosebire de celelalte zile din an, când unghiul făcut de soare cu orizontul la trecerea meridianului se schimbă semnificativ de la o zi la alta, la solstiţii, acest unghi devine staţionar, planul determinat de centrul Soarelui şi de axa de rotaţie a Pământului fiind perpendicular pe planul orbitei Pamântului. În cele două momente ale anului, unghiul făcut de razele soarelui cu orizontul la amiază este cel mai mare (vara) sau cel mai mic (iarna) din an. Variaţia acestui unghi în cursul anului se explică prin aceea că axa de rotaţie a Pământului nu este perpendiculară pe orbita lui.