Ziua Copilului din Republica Turcia, sărbătorită la Constanţa

Peste 100 de elevi de etnie turcă din judeţ au sărbătorit, ieri, la Constanţa, „Ziua Copilului din Republica Turcia”, în cadrul unei ample manifestări cultural-educative, organizată de Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR), în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) şi devenită o tradiţie în oraşul de la malul mării. Sala de spectacole a Palatului Copiilor a fost luată cu asalt de numeroşi copii de la şcolile din judeţ unde se studiază limba turcă maternă, micuţii molipsindu-i pe cei mari de entuziasmul specific vîrstei lor şi încîntîndu-i prin programul artistic oferit. Printre cei care i-au admirat în spectacol, pe aceşti copii talentaţi şi energici, bucuroşi să îşi demonstreze aptitudinile artistice, s-au numărat vicepreşedintele Comisiei de cultură a UDTR, Melek Osman – cea care s-a ocupat îndeaproape de organizarea evenimentului, preşedintele UDTR, Osman Fedbi, secretarul general al UDTR, Ervin Ibraim, deputatul Iusein Ibram, inspectorul şcolar de specialitate pentru minoritatea turcă, Ene Ulgean, reprezentanţi ai Colegiului Naţional „Kemal Ataturk” din Medgidia, ai Liceului internaţional de informatică din Constanţa şi Consulatului General al Republicii Turcia.

Emoţionaţi sau dimpotrivă, curajoşi şi zîmbitori, micii artişti de etnie turcă au oferit, pe scena Palatului Copiilor, cîteva momente artistice încîntătoare. În cadrul concursurilor organizate cu prilejul „Zilei Copilului”, elevii au recitat poezii în limba turcă, au cîntat, au dansat şi au fermecat audienţa cu frumuseţea şi coloristica aparte a costumelor orientale. „Această zi dedicată copiilor, 23 aprilie, se desfăşoară ca un bairam, ca o sărbătoare. Manifestarea cuprinde patru secţiuni de concurs: recitări de poezii, interpretări de cîntece, dans şi partea de carnaval, cu costume ale personajelor din poveşti”, a precizat vicepreşedintele Comisiei de cultură a UDTR, Melek Osman. Copiii au concurat pe două categorii de vîrstă: clasele I – IV şi V – VIII.

După deliberarea juriului, cîştigătorilor le-au fost oferite premii din partea UDTR şi, pentru că s-a considerat că în ziua care celebrează tînăra generaţie nu există învinşi, ci numai învingători, toţi copiii care au participanţi la eveniment au primit dulciuri. „M-am pregătit încă de acum 2 săptămîni, cu o poezie pe care am învăţat-o în patru zile, pentru că a fost foarte greu. Costumaşul pe care îl port este al unui îngeraş din poveşti şi a fost lucrat chiar de părinţii mei”, a spus, cu mîndrie în glas, cîştigătoarea secţiunii de poezie (clasele I-IV) şi una dintre cele mai curajoase concurente, Selin Islam, în vîrstă de opt ani. Elevă în clasa a II-a, la Şcoala nr. 43 „Ferdinand” din Constanţa, Selin a prezentat o poezie în limba turcă şi a mărturisit că visul său este acela de a deveni artistă. De asemenea, cîştigătoarea secţiunii de interpretare (clasele V-VIII), Farida Iusein, elevă în clasa a IX-a C la Colegiul Naţional „Kemal Ataturk” din Medgidia, coordonată de profesorul de limbă turcă modernă Erhan Celik, a interpretat o veche piesă populară. „Nu mă aşteptam să cîştig premiul I, am participat cu A venit primăvara, un cîntec în limba turcă pe care îl ştiu de la bunica mea şi pe care nu l-a mai cîntat nimeni”, a spus, emoţionată, Farida Iusein.

„23 aprilie este Ziua Copilului în lumea turcă. În 1928, Mustafa Kemal Ataturk (n.r. fondatorul Turciei moderne) a dedicat această zi copiilor, în semn de recunoştinţă şi ca o speranţă a sa în tinerele generaţii”, a specificat preşedintele UDTR, Osman Fedbi. „Noi, UDTR, vrem să le mulţumim şi să îi felicităm pe toţi copiii care au susţinut spectacolul, pentru că nu există învinşi, toţi sînt cîştigători, dar, totuşi, fiind un concurs, cineva trebuie să fie pe primul loc. Le dorim mult succes celor mici şi pe viitor, ei sînt speranţa noastră, a tuturor, nu numai a turcilor, prin copii trăim şi noi mai departe, ei reprezintă viitorul ţărilor şi comunităţii noastre”, a concluzionat preşedintele UDTR, Osman Fedbi.

„Ziua Copilului din Republica Turcia” a fost sărbătorită şi la Hîrşova. Preşedintele filialei UDTR din localitate, Memet Redvan, în parteneriat cu Şcoala Generală nr. 1, a organizat, pentru copiii de etnie turcă, o expoziţie de desene şi un spectacol de dansuri tradiţionale turceşti. Participanţii la eveniment au primit cadouri din partea Consulatului General al Turciei la Constanţa.