Ziua Craniului, o tradiţie ciudată în care oamenii aduc ofrande craniilor unor persoane necunoscute, are loc în fiecare an, în Bolivia. Oamenii din La Paz sărbătoresc Ziua Craniului aducând mâncare, alcool şi ţigări ca ofrandă unor cranii ale persoanelor necunoscute, pentru a le mulţumi morţilor pentru protecţie. Oamenii care participă la ritual chiar împodobesc craniile cu flori sau pălării. Ritualul, care este un amestec între credinţele păgâne şi tradiţiile catolice, stârneşte nemulţumirea reprezentanţilor bisericii. Credinţele antice spun că oamenii au şapte suflete iar unul dintre ele rămâne cu craniul şi are puterea de a vizita oamenii în vis, de a vindeca şi a de a oferi protecţie. Oamenii păstrează craniile în case, le dau nume şi le păstrează în cutii de sticlă sau chiar în altare speciale. Pentru Ziua Craniului, oamenii le înfrumuseţează şi le duc la capela din cimitirul principal al capitalei boliviene. Credinţa în cranii este prezentă la oamenii din cartierele sărace şi printre migranţi, dar nu este populară printre cei din clasa mijlocie.