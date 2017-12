Ziua cu cele mai puţine infarcturi

Trecerea la ora de iarnă are mai multe beneficii decât cele la care ne aşteptam! Experţii reuniţi la cel de-al 114-lea congres naţional al Societăţii Italiene de Medicină Internă sunt convinşi că în prima zi de luni după trecerea la ora de iarnă se vor înregistra mai puţine infarcturi. Ziua de luni este, dimpotrivă, recunoscută drept cea mai fatală dintre zilele săptămânii pentru cei bolnavi de inimă şi nu numai, când combinaţia a doi factori face victime pe bandă rulantă. În fiecare zi de luni, lipsa de odihnă după un sfârşit de săptămână agitat şi creşterea bruscă a nivelului de stres duc, statistic, la cel mai mare număr de atacuri de cord. Însă experţii italieni prezic că astăzi, în primele 24 de ore ale săptămânii de după trecerea la ora de iarnă, numărul de infarcturi va scădea cu 10%. Explicaţia lor este că ora în plus de care oamenii s-au bucurat duminică i-a ajutat să doarmă mai mult, iar odihna în plus le salvează viaţa! Orice veste bună este binevenită, aşa că aşteptăm cifre care să le dea dreptate!