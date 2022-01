Ziua de Crăciun ar putea fi plictisitoare? Iată câteva remedii!

Deja nu ne mai mirăm că unii oameni sunt afectați de știrile rele în contextul pandemiei de coronavirus și asta le produce tristețe, plictiseală și anxietate. Femeile în general sunt mai sensibile decât bărbații și parcă nu se mai pot bucura nici de sărbătorile de iarnă. Unele au o depresie de Crăciun care apare și la bărbați. Aceasta afectează mai ales persoanele singure sau care au rudele departe.

Depresia sezonieră apare în această perioadă a anotimpului de iarnă și se manifestă prin oboseală accentuată, tristețe, singurătate, somnolență dimineața. Din cauza ei, multe persoane simt corpul greu și se trezesc cu greu dimineața. Dorința lor este mereu să se odihnească sau să doarmă mai mult. Din păcate, nu prea au timp de somn din cauza treburilor din familie și de la serviciu.

Singurătatea profundă poate crea și anxietate. Ea nu apare doar la oamenii care trăiesc singuri, ci și la oamenii care se simt singuri în familie, în mediul în care trăiesc, care nu se simt iubiți, apreciați de cei din jur. A fi între oameni și totuși a fi exclus de oameni poate fi o problemă. Studiile psihologice sugerează că unii oameni se simt singuri și triști, iar asta le scade încrederea și performanța. Unii duc o viață izolată, cum este cazul persoanelor în vârstă.

Cum să-ți păstrezi spiritul Crăciunului în acest an?

Care este scopul Crăciunului? Oamenii percep Crăciunul ca pe o sărbătoare alături de cei dragi. Scopul Crăciunului este de a reuni familia și de a aduce bucurie. Unele femei însă se simt obosite după ore întregi de muncă, în care au făcut curățenie, au gătit, au pregătit masa pentru invitați. Asta le face să fie plictisite, să nu mai trăiască cu emoție magia acestei sărbători.

Pentru a trăi totuși această experiență magică a Crăciunului sunt indicate câteva remedii contra plictiselii și anxietății:

Fă cumpărăturile încă de pe acum, pentru a avea și timp de odihnă. Goana după cadouri și alte cumpărături poate fi obositoare înainte de Crăciun, iar excesul de cheltuială poate crea tristețe și chiar depresie (mai ales dacă sunt și probleme financiare), iar în plus poate lua și din farmecul acestei sărbători.

Vizionarea de filme cu tematică de Crăciun poate îmbunătăți atmosfera de sărbători, mai ales că acestea sunt vesele și distractive. Iată câteva exemple de filme de acest fel, care pot fi vizionate cu cei din familie, într-o atmosferă relaxantă:

"The War with Grandpa" (2020)

"Happiest Season" (2020)

" Miracle on 34th Street "

" "Operation Christmas Drop" (2020)

"A Golden Christmas" sau "Un Crăciun de aur"

"Moșul cel rău" sau "Bad Santa"

" The Christmas Chronicles " (2020 )

" ) "Jingle Jangle: A christmas Journey" (2020)

"Globul de Crăciun" sau "The Christmas Ornament"

" Angels in the Snow "

" "Prietenii lui Moș Crăciun" sau "The Search for Santa Paws"

"The Princess Switch: Switched Again" (2020)

"Feliz NaviDAD" (2020)

"Crăciunul la castel" sau "A Princess for Christmas".

Majoritatea filmelor sunt cu Moș Crăciun, deci vor fi pe placul copiilor. Nu este deloc bine să-l discredităm pe Moș Crăciun în fața celor mici – copii, nepoți – pentru că am strica magia acestei sărbători. Moș Crăciun ocupă un loc important în viața oamenilor, le hrănește imaginația și chiar le îmbunătățește comunicarea. Acest personaj trebuie amintit an de an pentru că el are un efect benefic pentru starea psihică a copiilor și adulților.

Cadourile de Crăciun

Fă-i pe toți din familie fericiți cu un cadou! Pentru asta cumpără câte un cadou de Crăciun pentru fiecare și ține cont de ceea ce își doresc ei cel mai mult. Dacă nu ai prea multe idei de cadouri îți sugerăm să le cumperi decorațiuni de Crăciun, parfumuri, produse cosmetice, gadget-uri, decorațiuni, haine, etc. Astfel de cadouri sunt potrivite pentru sărbătorile de iarnă – Crăciun și Anul Nou.

Copiilor le poți da bani, pentru că ei asta cer de Crăciun, mai ales dacă spun și colinde. Uneori banii primiți sunt risipiți de ei pe lucruri ce par inutile, dar asta contează mai puțin, important este ca ei să fie fericiți, să se simtă iubiți de cei din familie și să trăiască din plin magia acestei sărbători.