Peste o săptămână, pe 24 septembrie, conform estimărilor, 7.000 de locuitori ai judeţului Constanţa vor participa la Ziua de curăţenie generală a României. Până pe 22 septembrie, constănţenii mai au timp să se înscrie la cel mai mare proiect de implicare socială din ţară, campania “Let’s Do It, România!”. Scopul activităţii este, pe de o parte, să mobilizeze sute de mii de persoane pentru curăţarea întregii ţări de deşeurile din afara oraşelor, iar pe de altă parte, educarea şi responsabilizarea populaţiei cu privire la grija faţă de mediul înconjurător. “Anul trecut, Constanţa a strâns aproximativ 9.000 de saci de 120 litri de deşeuri, situându-se printre primele judeţe care au colectat deşeurile selectiv. Anul acesta ne propunem, de asemenea, să colectăm selectiv. S-au înscris deja peste 1.500 de persoane pe site, opt localităţi care vor sprijini activitatea au confirmat participarea, plus oraşele principale din judeţ. Avem din ce în ce mai multe solicitări de implicare din partea şcolilor şi liceelor”, a declarat coordonatorul pe judeţul Constanţa al “Let’s Do It, România!”, Cosmin Bârzan. Cele mai vulnerabile zone din punct de vedere al deşeurilor din natură sunt pădurea Comorova, pădurea Hagieni, lacurile Siutghiol şi Taşaul, coasta litoralului şi alte zone în care cetăţenii ies la grătar. “În campania din 2011 vor participa, în premieră, Jandarmeria Română şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Avem promisiuni de la Penitenciarul Poarta Albă şi Poşta Română, însă participarea lor nu este confirmată. Încercăm să finalizăm înscrierile cu două zile înainte de Ziua curăţeniei generale. Pe 23 septembrie vom instala două puncte, în Constanţa, de unde voluntarii îşi vor ridica echipamentul constând în saci menajeri şi mănuşi de protecţie şi, de asemenea, vor primi coordonatele zonelor în care se vor deplasa. Pe 25 septembrie vom organiza un eveniment de recompensare a participanţilor. De data aceasta, diplomele vor putea fi generate electronic, astfel fiecare persoană înscrisă pe site-ul www.letsdoitromania.ro îşi poate elibera singur diploma în urma participării”, a mai spus Bârzan. Pentru o mai bună organizare, echipa “Let’s Do It, România!” a întocmit prima hartă a deşeurilor din ţară, pe baza căreia voluntarii vor încerca să schimbe “faţa României”.