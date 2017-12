Ziua Educaţiei Nonformale, la Murfatlar

Ziua Educaţiei Nonformale (celebrată în fiecare an pe 11 octombrie) a fost sărbătorită la Şcoala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” din Murfatlar, sub deviza „Putem învăţa şi altfel!”. Cadrele didactice care cred în beneficiile învăţării nonformale au pus în practică activităţi şi metode care au adus bucurie elevilor participanţi. Elevii au învăţat despre operele poetului Ovidius prin punerea în scenă a piesei „De vorbă cu Ovidius la Pontul Euxin” sub coordonarea prof. Gafia Popa. Recitând „Balada Murfatlarului”, creaţie a cadrelor didactice ale şcolii, Popescu Lavinia şi Păscălin Daniela au învăţat un fragment din istoria localităţii natale. Dialogul muzical „Ţările Europei” a permis învăţarea “altfel” a ţărilor şi capitalelor europene sub îndrumarea prof. Popescu Lavinia. Tot cu această ocazie elevii au participat la activitatea “Spaţiul şi enigmele lui” cu care prof. de matematică Daniela Petcu îi atrage an de an, realizând desene, postere, machete şi o paradă a costumelor reprezentând extratereştrii.