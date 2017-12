În fiecare an, pe 15 februarie se celebrează Ziua Internaţională a Copilului cu Cancer, ocazie cu care toţi cei implicaţi în tratarea copiilor diagnosticaţi cu diferite tipuri de neoplasm organizează fel şi fel de evenimente pentru a aminti de suferinţele celor mici. Diferite asociaţii organizează manifestări dedicate copiilor cu cancer, scopul fiind de a atrage atenţia asupra celor 200.000 de copii bolnavi, depistaţi în fiecare an, din care doar 20% primesc tratamentul adecvat. În acest zile sunt organizate diferite evenimente pentru strângere de fonduri, dar şi pentru promovarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate de organizaţiile de părinţi cu copiii bolnavi de cancer. Potrivit statisticilor, în fiecare an, mai mult de 200.000 de copii din întreaga lume sunt diagnosticaţi cu cancer şi aprox. 90.000 mor din cauza cumplitei maladii. În ţara noastră se înregistrează, anual, 9,5 cazuri noi la 100.000 de copii, 500 de cazuri noi pe an.