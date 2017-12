Sărbătorită anual pe 11 octombrie, începând din acest an, Ziua Internaţională a Fetelor a abordat problema căsătoriilor impuse minorelor în mai multe ţări în curs de dezvoltare, acestea fiind retrase de la şcoală şi trăind în sărăcie. La sfârşitul anului 2011, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a adoptat rezoluţia prin care a proclamat Ziua Internaţională a Fetelor pe 11 octombrie. Potrivit organizaţiei internaţionale pentru drepturile copiilor Plan, care a derulat o campanie pentru proclamarea acestei zile, fetele reprezintă un grup supus unei duble discriminări, atât pe bază de vârstă, cât şi de sex, Ziua Internaţională a Fetelor urmând să promoveze drepturile acestora în următoarele decenii.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 14% dintre fetele din ţările în curs de dezvoltare sunt măritate chiar înainte de a împlini 15 ani. Aceste căsătorii reprezintă un factor de risc pentru sănătatea lor, care nasc prematur şi, mai mult, perpetuează precaritatea educaţiei şi sărăcia. Numărul minorelor măritate se ridică în toată lumea la 60 de milioane, dintre care 15 milioane au fost constrânse să se căsătorească la vârste între 10 şi 14 ani. Zilnic, aproximativ 25.000 de fete sunt, practic, obligate să se mărite, fiind astfel expuse unui risc de două ori mai mare de a fi bătute de soţi şi unuia sporit de a contacta HIV şi alte boli, având, totodată, şanse mai mici de a termina şcoala. Sarcina reprezintă cel mai mare risc în rândul acestei categorii, cauzând 50.000 de decese anual în rândul populaţiei feminine de 15 - 19 ani din ţările în curs de dezvoltare. Acestui risc sunt însă expuse şi cele din grupa de vârstă 10 - 14 ani. Numărul fetelor căsătorite înainte de a împlini 15 ani este estimat să ajungă la 50 de milioane până în 2020 şi la 100 de milioane până în 2030, dacă va continua ritmul actual, potrivit Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA).

Bangladesh are una dintre cele mai ridicate rate de căsătorii infantile, o treime dintre fete fiind măritate înainte să împlinească 15 ani. În India, căsătoriile infantile au o pondere de 47% iar în Sierra Leone, de 48%. În Iran, în 2010 au fost măritate 700 de fete sub 10 ani, numărul acestora crescând cu mai mult de o treime pe an. În Europa, ţările cu cele mai ridicate ponderi ale minorelor măritate sunt Georgia (17%) şi Turcia (14%).