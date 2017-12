Teatrele pentru copii din întreaga lume sărbătoresc, astăzi, Ziua Internaţională a Teatrului de Animaţie. Acest eveniment, aflat la cea de-a şasea aniversare, este marcat şi în România de toate instituţiile de gen, împreună cu Uniunea Internaţională a Artiştilor Marionetişti. Ziua festivă de 21 martie reprezintă o ocazie de a focaliza atenţia comunităţii artistice internaţionale, a tuturor instituţiilor şi a publicului, în general, asupra marionetei, a creativităţii şi a inventivităţii ei.

Ziua teatrelor de păpuşi şi marionete a început să fie celebrată în urma deciziei Consiliului General UNIMA (Organizaţia Mondială a Marionetiştilor), reunit în iunie 2002, la Atlanta. Cu prilejul Zilei Internaţionale a Teatrului de Animaţie, Teatrul pentru Copii şi Tineret din Constanţa urează „La mulţi ani!\" tuturor instituţiilor de spectacole pentru copii, precum şi publicului spectator.

Mesajul internaţional cu ocazia marii sărbători a teatrului pentru copii a fost transmis, anul acesta, de Jean Pierre Guingane, regizor, dramaturg şi profesor universitar, vicepreşedinte al Institutului Internaţional de Teatru şi fondator şi director al Festivalului Internaţional de Teatru şi al Marionetei de la Ouagadougou (FITMO): „Eu nu sînt ca şi voi, un practician al marionetei. Ar trebui să spun că nu mai sînt pentru că persoanele din generaţia mea şi din etnia Bissa, căreia îi aparţin, în Burkina Faso, în adolescenţă îşi confecţionau şi mînuiau singuri jucăriile. Astăzi, camarazii mei susţin că aveam un dar particular în domeniu, care mă plasa peste colegii mei de joacă. Adevăr sau vorbe de şagă, nu ştiu să spun. Amintirea legată de acea perioadă este chiar plăcerea pe care o încercam atunci cînd confecţionam jucăriile, plăcere suficient de puternică, pentru ca, de multe ori, să accept să fiu pedepsit, destul de sever pentru nerealizarea unor sarcini care îmi reveneau. Acest ataşament faţă de jucăriile mele din copilărie a fost suficient ca în 1984, cînd Jacques Felix mi-a propus să fiu reprezentantul UNIMA în Volta Superioară (actualmente Burkina Faso) să accept. Eram conştient că nu puteam fi marionetist. Dar mi-am luat angajamentul să fac tot posibilul pentru a ajuta la naşterea şi dezvoltarea acestei arte cvasi-inexistentă în acea vreme, în ţara mea (...). Am decis să-i ajut pe artişti folosind toate oportunităţile oferite de viaţa mea profesională teatrală. Îi trimiteam pe cei mai buni actori tineri să se perfecţioneze oriunde era posibil. Apoi, pentru a le asigura marionetiştilor minimum de vizibilitate, am transformat Festivalul Internaţional de Teatru de la Ouagadougou, unde eram director-fondator, în Festivalul Internaţional de Teatru şi Marionete (FITMO) de la Ouagadougou, plasînd astfel marioneta şi teatrul cu actori pe acelaşi piedestal, oferindu-le marionetiştilor din Africa francofonă şi de pretutideni, primul lor festival african (...).Doresc tututor marionetiştilor şi iubitorilor acestei arte o zi fericită şi bucurii\".