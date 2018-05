În fiecare an, în data de 15 mai, se aniversează Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă. Aceasta zi a luat naștere deoarece schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale secolului nostru, care ne afectează la nivel global.

Schimbările climatice aduc două mari provocări:

✔necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES);

✔adaptarea prin dezvoltare durabilă, cu trecerea la o economie decuplată de carbon ce să asigure, în acelaşi timp, o calitate bună a vieţii cetătenilor şi o protecţie eficientă a vieţii şi proprietăţii lor, în cazul noilor riscuri de dezastre naturale.

Politica integrată a Uniunii Europene (UE) privind schimbările climatice şi energia are ca țintă globală menţinerea creşterii temperaturii medii globale sub 2°C (preferabil sub 1,5°C) în comparaţie cu nivelurile perioadei preindustriale. În cazul depăşirii celor 2°C (sau chiar a pragului de 1,5°C), riscul apariţiei unor schimbări climatice periculoase şi imprevizibile creşte considerabil, determinând o creştere exponenţială a costurilor adaptării.

De aceea, necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră cu scopul stabilizarii nivelului concentratiei acestor gaze în atmosfera care sa împiedice influenta antropica asupra sistemului climatic si sa dea posibilitatea ecosistemelor naturale sa se adapteze în mod natural reprezinta un obiectiv major al politicilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice, necesitatea adaptarii, tinând cont si de faptul ca, aceste efecte sunt deja vizibile si inevitabile