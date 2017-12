Ziua Internaţională Împotriva Consumului de Droguri

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a lansat ieri, cu prilejul Zilei Internaţionale de Luptă Împotriva Consumului de Droguri, o campanie de prevenire, cu accent pe substanţele cu proprietăţi psihoactive, care se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani. La Constanţa, reprezentanţii Centrului de Prevenire şi Consiliere Antidrog au derulat, în colaborare cu lucrătorii Poliţiei Rutiere, o acţiune de conştientizare a şoferilor asupra riscurilor la care se expun atunci când se urcă la volan sub influenţa stupefiantelor sau alcoolului. Conducătorii auto opriţi în trafic în zona supermarket-ului “Billa” au primit şepci, tricouri, mingi şi pliante cu mesajul „Don’t drink and drive”. “Ne-am propus să marcăm această zi prin intermediul unei acţiuni de prevenire adresată conducătorilor auto. Vrem să le explicăm acestora ce înseamnă să conduci sub influenţa drogurilor sau alcoolului, ce riscuri există şi cât de grave pot fi consecinţele”, a declarat Cosmin Guriţă, inspector de specialitate în cadrul Centrului Antidrog Constanţa.

CAMPANII “Asemenea acţiuni sunt extrem de importante, iar conducătorii auto s-au arătat foarte receptivi faţă de mesajul nostru. Vom derula de-a lungul întregului sezon estival astfel de evenimente în municipiul Constanţa şi în staţiunile de pe litoral”, a precizat ag. princ. Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Rutiere Constanţa. Începând cu anul 1987, în fiecare an, pe data de 26 iunie, în toate ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se marchează Ziua internaţională de luptă împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri. Ieri, reprezentanţii ANA au lansat campania naţională de prevenire a consumului de droguri, cu accent pe substanţele noi cu proprietăţi psihoactive – “Prea rebel să fii condus!”, dar şi un spot video.