A transformat radical cinematografia, a captivat o planetă întreagă, a transformat actori necunoscuţi în staruri şi a adus încasări de miliarde de dolari. Este vorba despre celebra serie Star Wars / Războiul Stelelor, care are propria sa zi, pe 4 Mai. ”Forţa fie cu tine!”, este replica lui Yoda care a făcut istorie şi este rostită şi astăzi, la 33 de ani de când s-a auzit prima dată, de oameni din întreaga lume. Iar ieri s-a celebrat Ziua Internaţională Războiul Stelelor, pentru că, în urechile fanilor şi poate nu numai, felul în care se pronunţă ”May the force be with you / Forţa fie cu tine” sună aproape la fel cu ”May the 4th be with you”, un fel de... Ziua de 4 Mai să fie cu tine.