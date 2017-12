Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (APAH) din România şi Fundaţia „Baylor Marea Neagră” organizează, pe 18 martie 2010, începând cu ora 17.30, în incinta restaurantului Sport din Constanţa. a doua ediţie a evenimentului „Ziua mamei cu hepatită”. Tema din acest an este “Să recunoaştem hepatita”, în condiţiile în care statisticile arată că, în medie, aprox. 4,8% dintre români sunt afectaţi de virusul hepatitei B şi aprox. 3,25% de virusul hepatitic C. Ca şi la prima ediţie, medici de diferite specialităţi vor răspunde întrebărilor celor interesaţi. “La evenimentul de informare sunt aşteptaţi nu doar pacienţi, ci şi cetăţeni de toate vârstele, femei şi bărbaţi, tineri şi vârstnici, precum şi angajatori, care sunt interesaţi să se informeze cu privire la modul de transmitere a virusului hepatitic de tip B, dar şi de tip C, direct de la medicii invitaţi, şi doresc să aibă o atitudine corectă faţă de cei din familie sau comunitate, diagnosticaţi cu hepatită cronică”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.