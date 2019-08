Ziua Marinei este mult mai mult decât un moment aniversar

Cu ocazia Zilei Marinei Române, senatorul PSD Ștefan Mihu a făcut o declarație politică - omagiu celor ce profesează în domeniul naval, redată integral în continuare:

„Ca în fiecare an, pe 15 august, odată cu Praznicul Adormirii Maicii Domnului, sărbătorim și Ziua Marinei. Dincolo de semnificația religioasă, cu totul specială, a zilei de 15 august, profund legată de spiritualitatea și tradițiile creștine ale poporului român, aș dori să evidențiez conotațiile laice ale momentului, cu referire expresă la Ziua Marinei, care reprezintă cu mult mai mult pentru țara noastră decât marcarea unui moment aniversar dedicat Marinei noastre Militare și Civile! Ea evidențiază, în același timp, unul dintre atuurile economice și comerciale de importanță majoră ale României, în calitatea ei de țară riverană la Marea Neagră, inclusiv prin portul Constanța, unul dintre cele mai mari porturi ale Europei și ale lumii, fapt de natură să ne asigure deschiderea și accesul neîngrădit spre toate mările și oceanele și, implicit, spre celelalte state ale lumii. În aceeași logică, este important să subliniem că Marea Neagră reprezintă o autentică punte de legătură nu doar între Europa și Orientul Mijlociu, ci, prin Strâmtorile Bosfor și Dardanele și Canalul de Suez, furnizează o conexiune mai rapidă, mai lesnicioasă și, oricum, mai ieftină din punct de vedere economic și comercial cu continentul african și sud-estul asiatic. În plus, platforma continentală și zona economică exclusivă a României la Marea Neagră asigură țării noastre un statut unic și privilegiat la nivelul UE, alături de Marea Britanie, prin prisma rezervelor strategice relevante de petrol și gaze direct exploatabile, existente în zonă, cu posibilități reale de export spre partenerii UE și NATO. Nu în ultimul rând, atunci când vorbim de statutul riveran la Marea Neagră al României, vorbim și de rolul ei deosebit, de avanpost și furnizor regional de securitate, inclusiv pe dimensiunea maritimă, cu o poziție relevantă în flancul sud-estic al Alianței Nord-Atlantice și al UE. Apreciez că țara noastră ar trebui să acorde, în continuare, o atenție sporită investițiilor în regiune, cu accent pe proiecte durabile, capabile să atragă și să valorifice fonduri europene, dată fiind dimensiunea strategică euro-atlantică și europeană specială a unor asemenea investiții, cu accent pe îmbunătățirea facilitaților portuare românești la Marea Neagră, modernizarea și diversificarea lor, inclusiv pe dimensiunea de construcții și reparații de nave comerciale și militare destinate transportului maritim și oceanic. Doresc să concluzionez, exprimându-mi speranța și încrederea că acest moment aniversar cu totul deosebit va reuși, o dată în plus, să coaguleze și să potențeze energiile țării în jurul ideii de unitate, coeziune și solidaritate națională! La mulți ani tuturor celor ce slujesc cu devotament în domeniul naval!“