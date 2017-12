Ziua Marinei, o sărbătoare unică! Surprize și demonstrații în premieră

Scene desprinse parcă din filmele de război de la Hollywood, un vals al remorcherelor și un show total, savurat de miile de oameni sosiți la malul mării. Acestea au fost principalele ingrediente care au transformat Ziua Marinei în cel mai important eveniment organizat în Constanța și în acest sezon estival. Președintele Klaus Iohannis, prezent pentru prima oară la această sărbătoare, a fost întâmpinat de Garda de Onoare. Zeul Neptun a dat drumul la un spectacol plin de premiere.

A fost un spectacol pe cer, uscat și pe mare, care a avut parte de o audiență pe măsură. Mii de turiști au venit luni, în Constanța, pentru a asista la cea mai așteptată sărbătoare a verii, Ziua Marinei. O mare de oameni s-a revărsat pe faleza Cazinoului. De la ora 09.00, cu un ceas înainte de ceremonia de deschidere a evenimentului, erau adunați în jur de 10.000 de turiști și localnici în zona Comandamentului Flotei. Cu toții au s-au bătut pentru un loc cât mai bun de unde să vadă show-ul. A fost o sărbătoare de la care nu au lipsit și oaspeți de gală. Președintele Klaus Iohannis a asistat pentru prima oară la Ziua Marinei. Șeful statului a fost întâmpinat de Garda de Onoare. Din Portul Tomis au răsunat cele 21 salve de tun, ca semn al salutului solemn. Apoi, cel mai mare drapel din Constanța a fost ridicat spre cer, pe catargul din fața Comandamentului. În același timp, colegii militarilor de pe mare, aflați la vordul navelor de război, au arborat pavilionul, geacul și Marele Pavoaz, în acordurile Imnului Național.

ÎNAINTAȚI ÎN GRAD, CHIAR DE ZIUA MARINEI!

A fost o zi mare și pentru personalitățile din armata română. Klaus Iohannis a înaintat în grad patru oameni-cheie din Ministerul Apărării Naționale. Generalul-maior Adrian Tonea, locţiitorul şefului Statului Major General, a fost înaintat în gradul de general-locotenent, iar contraamiralul cu două stele Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale, a devenit viceamiral cu trei stele. Comandorul Cornel Rogozan, comandantul Flotilei Fluviale, a fost înaintat în gradul de contraamiral de flotilă. Colonelul Eduard Simion, şeful centrului de instruire a spionilor NATO din Oradea, a devenit de luni general de brigadă cu o stea. Nu au fost uitați nici cei care și-au jertfit viața departe de țărm. În larg au fost lansate ancore cu flori pentru cinstirea memoriei eroilor căzuți la datorie. După ce președintele Klaus Iohannis și ministrul Apărării, Mihnea Motoc, și-au încheiat discursurile, Arhiepiscopul Tomisului a condus o ceremonie dedicată tuturor oamenilor mării.

ÎN LOC DE FURTUNĂ, ZEUL NEPTUN A ADUS SPECTACOLUL!

Însoțit de nimfele sale, Zeul Neptun a venit cu o ambarcațiune la țărm și de acolo a dat drumul unui triplu spectacol, pe uscat, cer și pe mare. La porunca zeului, au început jocurile marinărești, pe faleza Cazinoului. Trei ambarcațiuni rapide care au purtat drapelul național, al Uniunii Europene și al NATO au dat startul unui exercițiu naval de amploare. Fregatele, corvetele, navele purtătoare de rachete, dragoarele maritime, monitoarele, vedetele blindate și elicopterele Puma Naval au fost actorii principali ai show-ului. Copiii au fost cei mai atenți dintre spectatori. Un puști din Maramureș se gândește să se înroleze în armată, dar, ardelean fiind, s-a gândit să nu se pripească atunci când o să ia decizia.

„Mi-a plăcut foarte mult tot ce am văzut aici. Am venit cu mama și tata din Maramureș ca să vedem vapoarele. S-a tras cu proiectile, torpile, a fost tare frumos. Am mai fost și acum doi ani aici și am zis să mă fac marinar, dar trebuie, cred, să mă mai gândesc și mai serios. Asta-i meserie grea!", a declarat băiatul.

Iubitele au fost alături de marinari, de la ceremonia de deschidere și până la final.

„Sunt turistă, dar am venit de fapt ca să-l văd pe prietenul meu care este înscris la Academia Navală. A fost foarte emoționant să-l văd în uniformă. Este pentru prima oară când ajung aici, pentru acest eveniment și sunt pur și simplu impresionată de tot ce am văzut. Până acum mă bucuram de Ziua Marinei doar din fața televizorului", a spus o tânără cu emoție în glas. În același timp, pe o navă aflată pe mare, un marinar îngenunchea în fața iubitei sale, pe care o cerea în căsătorie. Cuprinsă de lacrimi, tânăra a spus DA, fără să clipească.

SCENE DE RĂZBOI, REPRODUSE... FĂRĂ DUBLE!

Într-un film de la Hollywood trebuie să tragi câteva duble ca să-ți iasă atât de bine o scenă de luptă. Însă în armată nu există a doua încercare sau a doua șansă. Totul trebuie să iasă ca la carte atât în timpul unui exercițiu, dar mai ales într-o misiune oficială, acolo unde orice greșeală devine egală cu un dezastru. „Am îmbinat elementele tradiționale cu cele de forță, ca în fiecare an, dar acum am pregătit și cel mai mare exercițiu naval posibil aici, în Constanța. Secvențe ale acestei operațiuni s-au desfășurat simultan și la Mangalia, Tulcea și Brăila. Am avut parte de o misiune de luptă împotriva aviației inamice la care au participat avioane MiG 21 Lancer și elicoptere Puma Naval. Am introdus și elemente de noutate în acest exercițiu. În secvența de luptă împotriva submarinului inamic am lansat o torpilă de la bordul unei corvete, iar de la bordul elicpoterului Puma a fost lansată o altă torpilă ușoară pentru anihilarea submarinului", a declarat locotenent-colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Române. Bătrână, dar mereu elegantă, nava-școală „Mircea” a defilat prin fața turiștilor care s-au grăbit să o fotografieze. La bordul ei se aflau ofițerii de mâine. Vorbim despre studenți ai Academiei Navale "Mircea cel Bătrân” și elevi ai Școlii Militare de Maiștri de Marină „Amiral Ion Murgescu”.

DUPĂ RĂZBOI, MERGE ȘI-UN VALS!

O rafală de gloanțe a răsunat pe faleza Cazinoului. Militarii au apărat sediul Comandamentul Flotei, în timpul unui exercițiu defensiv care i-a speriat pe turiștii mai slabi de înger. Pușcași marini, scafandri și militari din forțele speciale au participat la această secvență. Navele Gărzii de Coastă, „Ștefan cel Mare” și „Tomis” au participat la o misiune de salvare a mai multor migranți care se aflau pe mare, pe o ambarcațiune nesigură. Oamenii sosiți din toată țara nu au regretat că au stat ore întregi sub un soare torid pentru a lua parte la eveniment.

„Întregul spectacol a fost unul deosebit. Tocmai din Arad am venit cu toată familia ca să asistăm la Ziua Marinei. Nu am mai fost niciodată aici și ne bucurăm că am reușit să ajungem în sfârșit. Le doresc toate cele bune la toți militarii și să fie sănătoși", a declarat turistul. După atâtea momente tensionate și scene de acțiune, mergea și un moment de relaxare, unul cum nu a mai fost văzut până acum. Grațioasele remorchere „Vânjosul", „Vârtosul" și „Voinicul" au pornit la un vals pe mare. A fost o invitație imaginară la dans și pentru spectatori. Ceremoniile s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare și prezentarea onorului. Însă, pentru turiști, seara a fost o nouă invitație la spectacol.

Vezi video aici:

https://youtu.be/6wJYxpgD5r4

https://youtu.be/XEA3se9pW-k

https://youtu.be/GKuX_cMawqg