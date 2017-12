Ziua Mondială a Cărţii şi Ziua Bibliotecarului, celebrate la Constanţa

La iniţiativa UNESCO, în fiecare an, începînd din 1996, la data de 23 aprilie se celebrează Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor. Această zi are o semnificaţie deosebită pentru iubitorii lecturii, deoarece pe 23 aprilie 1616 au trecut în eternitate trei mari scriitori ai lumii: William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra şi Inca Garcilaso de la Vega. Această dată reprezintă şi ziua de naştere a multor oameni care au slujit peniţa, cum ar fi Maurice Druon, Vladimir Nabokov sau Manuel Mejía Vallejo. Consiliul general al UNESCO a hotărît decretarea, în 1995, a Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de Autor, pentru a marca simbolic naşterea şi moartea acestor scriitori şi totodată, pentru a încuraja lectura, un fenomen în scădere dramatică, în contextul dezvoltării rapide a economiei şi a răspîndirii televiziunii, Internetului, jocurilor electronice şi a altor mijloace moderne de informare şi de divertisment. Prima Zi Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor a fost marcată la 23 aprilie 1996. Ideea celebrării acestei date a fost oferită de Spania, unde are loc, anual, pe 23 aprilie, Festivalul Trandafirilor, o manifestare în care este sărbătorit Sfîntul Gheorghe (Sfîntul Jordi).

La Constanţa, Ziua Cărţii este marcată, astăzi, de la ora 11.00, în aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman“. Organizaţia World Wision România, biroul Zonal Constanţa, a pregătit, în acest context, evenimentul intitulat „Marea lectură“, inclus în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie. La această manifestare dedicată cărţii şi lecturii participă peste 160 de elevi de la liceele constănţene. Programul acţiunii - care se desfăşoară în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Uniunea Scriitorilor din România – filiala Dobrogea şi Librăria Cărtureşti -, include lecturi, prezentări de proiecte cultural-educative şi dialoguri permanente cu publicul prezent în sală, pe baza generoasei teme a accesului liber la cultură şi educaţie.

Tot pentru a marca Ziua Cărţii, Asociaţa culturală „Nelinişti Metafizice“ organizează, astăzi, de la ora 11.00, la Penitenciarul de la Poarta Albă, o acţiune menită să-i aducă, alături de deţinuţi, prin lectură şi imagine, pe cei doi coloşi ai literaturii universale: britanicul William Shakespeare şi spaniolul Miguel de Cervantes Saavedra. La eveniment participă oamenii de cultură Aiserin Nebi, Delia Cicani, Iulian Cicani şi Constantin Lămureanu.

„Ziua Porţilor Deschise“, la Biblioteca Judeţeană

Data de 23 aprilie corespunde şi „Zilei Bibliotecarului din România“, „un personaj marginal, căruia îi sînt străine emfaza şi stilul gotic, dar fără de care, parafrazînd un scriitor rus, n-ar putea exista nici oraşul, nici ţara, nici întreaga noastră planetă“, este de părere bibliograful Ionel Alexe. De aceea, la Biblioteca Judeţeană Constanţa, între orele 10.00 şi 15.00, este decretată „Ziua Porţilor Deschise“. Utilizatorii serviciilor bibliotecii vor avea acces în sălile de lectură şi birourile instituţiei de cultură, pătrunzînd „în culisele bibliotecii, în spatele perdelei care ascunde îndeobşte strădania rutinieră şi smerită a bibliotecarilor“, aşa cum a specificat Ionel Alexe. De Ziua Cărţii şi a Bibliotecarului nu lipsesc nici expoziţiile care se înscriu în tematica acestei zile, la parter fiind deschisă expoziţia „Cartea şi biblioteca la ceas de sărbătoare“.

„Cărţile sînt încă şi astăzi cel mai puternic mijloc pentru răspîndirea şi conservarea cunoştinţelor umane. Putem dialoga astăzi cu Socrate, asculta versurile lui Homer sau Dante, putem murmura monologul lui Hamlet ori Mai am un singur dor, putem construi zgîrie-nori, inimi artificiale şi super-petroliere datorită cărţilor. Şi tot prin cărţi, acţiunile noastre vor deveni memoria viitorului. Orice prilej de promovare a cărţii serveşte, fără îndoială, atît la păstrarea tradiţiilor culturale, cît şi la dezvoltarea comunităţii“, a precizat bibliograful Ionel Alexe.