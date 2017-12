Ziua Mondială a Educaţiei şi Ziua Holocaustului, marcate la Biblioteca Judeţeană

La Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman“ este deschisă, pînă la sfîrşitul lunii, la parterul instituţiei, o expoziţie de carte dedicată Zilei Mondiale a Educaţiei. Aceasta cuprinde cîteva titluri de carte sugestive, dintre care amintim: „Arta şi ştiinţa educaţiei“ de Cezar Bîrzea, „Filosofia educaţiei“ de Marin C. Călin, „Fundamente ale educaţiei comparate“ de Garcia Garrido sau „Dilema de gen a educaţiei“ de Doina-Olga Ştefănescu.

Ziua Mondială a Educaţiei se sărbătoreşte anual la data de 5 octombrie, începînd din 1994. Conform UNESCO, Ziua Mondială a Educaţiei se doreşte a fi o ocazie de a ne arăta respectul şi aprecierea pentru contribuţia pe care dascălii de pretutindeni o aduc educaţiei generaţiilor viitoare. Sărbătoarea este marcată în peste o sută de ţări din întreaga lume. „Efectele unui om fără educaţie sînt bîta, insulta şi neghiobia. Iată de ce we do need some education! (n.r. chiar avem nevoie de educaţie)“, susţine bibliotecarul Ionel Alexe, cel care a realizat expoziţia de carte.

De asemenea, la Biblioteca Judeţeană este marcată, în această perioadă, Ziua Holocaustului în România. Plecînd de la jertfa din antichitate, adusă zeilor, în care animalul sacrificat era ars în întregime, utilizarea termenului este restrînsă în prezent la moartea violentă a civilor, în special evrei, provocată de nazişti, înainte şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În România, Ziua Holocaustului se comemorează pe 9 octombrie, data la care, în anul 1941, autorităţile regimului Antonescu încep deportările forţate, în vagoane de marfă încuiate, a evreilor din Bucovina de sud, în Transnistria.