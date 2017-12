Ziua mondială a fotografiei – schimbări pozitive în lume

Aflată la a opta ediție, Ziua mondială a fotografiei, celebrată pe 19 august, este lansată de către organizatori ca un eveniment global care aspiră să creeze schimbări pozitive în lume prin intermediul fotografiei. De cele mai multe ori, nu realizăm cât de puternic este impactul imaginilor pe care le poate surprinde fotografia. În 2016, Ziua mondială a fotografiei a atins o audiență globală de 500 de milioane de oameni din întreaga lume, inspirând fotografi din întreaga lume să-și împărtășească poveștile, potrivit site-ului worldphotoday.com.

Australianul Korske Ara, un tânăr pasionat de fotografie, a lansat Proiectul Zilei mondiale a fotografiei, în 2009. În anul următor a fost organizată prima galerie la nivel mondial, găzduită on-line, unde au fost expuse 270 de fotografii, site-ul înregistrând vizitatori din peste 100 de țări.

Fotografia fiind astăzi la îndemâna oricui și oricând, Ziua mondială a fotografiei vine să încurajeze tot mai mulți oameni din tot mai multe comunități pentru a marca aceast eveniment. Amator, profesionist sau poate aflat la prima fotografie, această zi este dedicată celor pasionați de fotografie, din orice colț al planetei. Fie că este vorba despre un peisaj, portret sau despre surprinderea unei acțiuni, a unui aspect din viața de zi cu zi, fotografia este mai mult decât o imagine, este o poveste, care poate schimba în bine lumea în care trăim.

Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787—1851) și Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) a procedeului de realizare a fotografiei prin ''daghereotipie'', în urmă cu 177 de ani. Louis Daguerre împreună cu Joseph Nicéphore Niépce, care se ocupa cu captarea imaginilor din exterior pe un suport solid, au perfecționat sistemul, punând la punct procedeul amintit. Înaintea perfectării acestui procedeu, în 1826, Nicéphore Niépce a captat o fotografie cunoscută sub numele de ''View from the Window at Le Gras'' printr-un proces numit "heliografie", considerată cea mai veche fotografie din lume.

După moartea lui Niépce, Daguerre continuă experimentele împreună cu fiul acestuia, Isidore. Folosește ca agent sensibilizator iodul pus pe o placă de cupru, acoperit cu un strat de argint. Printr-o developare în vapori de mercur se obține o imagine negativă în relief (o matriță). O fotografie realizată de inventator în 1837 prin ''daghereotipie'' a reprezentat un colț din atelierul său. La 9 ianuarie 1839, invenția a fost prezentată Academiei Franceze de Științe și Louis Daguerre a obținut brevetul, fiind considerat părintele fotografiei.

Câteva luni mai târziu, pe 19 august 1839, guvernul francez a cumpărat brevetul și a anunțat invenția ca fiind un cadou "gratuit pentru lume". Procedeul ''daghereotipiei'' a fost folosit după aproximativ 11 ani în numeroase studiouri din New York, marcând începutul erei moderne în fotografie.