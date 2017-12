În fiecare an la 5 iunie, locuitori din peste 100 de țări ale planetei aniversează Ziua Mondială a Mediului Înconjurător (World Environment Day), acesta fiind unul din principalele mijloace prin care Națiunile Unite încearcă să stimuleze preocuparea oamenilor pentru protejarea mediului înconjurător și în același timp să sensibilizeze factorii de decizie politică să acționeze în acest sens. Programul de Mediu al Organizației Națiunilor Unite (UNEP) recomandă pentru ediția din 2014, ca manifestările să se axeze pe protecția ce trebuie acordată insulelor mici din întreaga lume, amenințate tot mai mult cu dispariția, ca urmare a creșterii nivelului mărilor și a oceanelor datorită schimbărilor climatice, având ca slogan "Ridică vocea ta, nu nivelul mării !" ("Raise your voice, not sea level!"). În mesajul său pentru acest an secretarul general al ONU Ban Ki-moon a declarat că "planeta Pământ este insula noastră comună. Să ne unim forțele pentru a o proteja!". Tema a fost aleasă în contextul în care ONU a declarat anul 2014 ca An Internațional al Statelor Insulare Mici (SIDS) aflate în curs de dezvoltare, ținând cont de impactul negativ produs de schimbările climatice, dezastrele naturale, creșterea nivelului mării asupra insulelor mici din întreaga lume și cât de vulnerabile sunt acestea la astfel de fenomene naturale. Micile națiuni insulare sunt locuite de peste 63 de milioane de oameni. Sunt renumite ca destinații turistice fiind locuri de o frumusețe naturală fascinantă și având o cultură apreciată în întreaga lume. Acestea joacă un rol important în protejarea oceanelor și reprezintă unele dintre cele mai bogate rezervoare de plante și animale de pe planetă. România este una dintre țările, care a dat o importanță permanentă problemelor de mediu. În acest context, a semnat și ratificat toate convențiile internaționale din domeniu. La nivelul întregii țări sunt organizate evenimente pentru a marca această zi. Ziua Mondială a Mediului Înconjurător a fost stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1972 pentru a marca deschiderea Conferinței de la Stockholm privind Mediul, și care s-a desfășurat în perioada 3-14 iunie 1972, reunind reprezentanți din 113 națiuni.