Ziua mondială a primului ajutor (World First Aid Day) a fost aniversată în acest an sâmbătă, 13 septembrie. Federația Internațională a Crucii Roșii și Semilunei Roșii a transmis mesajul ”Învață să acorzi primul ajutor - fii tu eroul”, urmărind creșterea gradului de conștientizare a modului în care primul ajutor acordat poate salva vieți. Oameni obișnuiți și voluntari au participat la acțiunile de mobilizare pentru acordarea asistenței primare în situații de criză. Și la Constanța au fost organizate asemenea acțiuni. Primul ajutor este un gest de umanitate, care face diferența între moarte și viață, dar și între indiferență și solidaritate, între apatie și acțiune. De acest act umanitar ar trebui să poată beneficia toți cei care au nevoie. Situațiile de urgență pot apărea oricând, oriunde și pot afecta pe oricine. Federația Internațională a Crucii Roșii și Semilunei Roșii a introdus în calendarul evenimentelor marcarea Zilei mondiale de prim ajutor, în 2000. În fiecare an, în această zi, peste 100 de societăți naționale ale Crucii Roșii / Semilunei Roșii organizează evenimente și ceremonii pentru a conștientiza în rândul opiniei publice importanța acordării primului ajutor, care poate salva vieți în situații de criză.