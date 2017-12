Biblioteca Judeţeană (BJ) „Ioan N. Roman” este, în această săptămână, una dintre cele mai animate instituţii culturale de la malul mării. După ce a organizat o suită de acţiuni culturale, cu prilejul Zilei Cărţii şi a Drepturilor de Autor, cât şi a Zilei Bibliotecarului (23 aprilie), BJ revine, astăzi, în prim-planul atenţiei publice cu noi manifestări care marchează o altă sărbătoare internaţională. Este vorba despre Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, marcată pe 26 aprilie, tema de anul acesta fiind „Creativitatea - Noua generaţie”.

PUNCT DE INFORMARE PI Constănţenii sunt aşteptaţi, pe tot parcursul zilei, în sala de lectură „Literatură” a BJ, unde există o zonă dedicată publicaţiilor editate de Oficiul Mondial de Proprietate Intelectuală (OMPI) şi unde s-a organizat un punct de informare despre proprietatea intelectuală (PI). Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” este într-o Convenţie de colaborare cu OMPI şi sprijină toate activităţile care promovează creativitatea şi inovarea.

ÎNTÂLNIRE CU TÂNĂRA GENERAŢIE BJ mai organizează, astăzi, de la ora 7.30, la Liceul Teoretic „George Emil Palade”, o întâlnire cu elevii din clasa a XII-a B (diriginte prof. Andrei Dumitru), cu scopul de a promova rolul inovării în viaţa de zi cu zi. Aflaţi în ultimul an de liceu şi deci, la momentul primei mari alegeri din viaţă, tinerii vor fi informaţi despre cei „35 de inventatori sub 35 de ani”, nominalizaţi, anual, de revista „Technology Review” şi care sunt prezenţi pe posterele promovate de OMPI pentru evenimentul din 26 aprilie. Printre nominalizaţii de anul trecut se află şi un român din Făgăraş, elev olimpic internaţional la chimie în 1999, care, astăzi, este profesor la Catedra de Chimie Anorganică din cadrul Massachussets Institute of Thechnology (MIT). Cercetătorul român a creat noi materiale hibride poroase organice-anorganice cu aplicaţii în domeniul energiei alternative.

MESAJUL ZILEI Cu prilejul sărbătorii internaţionale de astăzi, directorul general al OMPI, Francis Guryy, precizează, în mesajul adresat întregii lumi, că modul în care umanitatea se exprimă creativ s-a schimbat profund, în ultimii 30 de ani. Creativitatea se manifestă în cele mai interesante moduri şi se constată o „explozie” de oameni care se grupează în platforme deschise de inovare, pentru a lua parte la creaţia colectivă.

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale încurajează oamenii să mediteze la rolul pe care proprietatea intelectuală (PI) poate să-l aibă în lumea noastră, iar această lume este într-o continuă schimbare. Francis Guryy crede că există o anumită genialitate în domeniul proprietăţii intelectuale, iar tinerii au capacitatea de a visa într-un mod care îl depăşeşte cu mult pe cel al oamenilor mai în vârstă. Mesajul din acest an este adresat următoarei generaţii, având ca scop încurajarea creaţiei şi a rolului PI în managementul social al creativităţii şi inovaţiei pe viitor.