Ziua Mondială a râsului

Terapie prin râs. Cine a spus că râsul este cea mai bună terapie a avut dreptate, cred locuitorii oraşului Bombay din India, unde au fost deschise primele cluburi de terapie prin râs. Ideea a fost pusă în practică de doctorul Madan Kataria, care este şi proprietarul acestei afaceri. Cluburile au împânzit, de câţiva ani, toată India, la ora actuală fiind înregistrate 400 de astfel de saloane cu aproximativ 25.000 de pacienţi. Mai mult, cluburile de râs au fost adoptate şi de alte ţări, precum SUA, China sau Marea Britanie.

Totul a început în 1995, când savantul a scris un articol intitulat „Laughter, the Best Medicine / Râsul, cel mai bun medicament”, bazat pe studii ştiinţifice care garantau beneficiile râsului asupra sănătăţii mentale şi fizice. În loc să publice articolul, s-a dus într-un parc şi a ţinut o prelegere pe respectiva temă, în faţa trecătorilor. A fost un fel de sondaj de opinie privitor la înfiinţarea unui club de râs. Cei interesaţi au fost invitaţi să se aşeze în cerc şi fiecare să spună cea mai reuşită glumă pe care o ştia. Au hotărât să se întâlnească în acelaşi loc, a doua zi, şi tot aşa, timp de o lună. Toţi cei prezenţi au remarcat îmbunătăţirea stării de spirit, a relaţiilor cu cei din jur, sporirea capacităţii de concentrare şi rezistenţă la efort, precum şi creşterea încrederii în propria persoană. Acesta a fost primul club de râs.

Emoţiile pozitive. Medicul recomandă pacienţilor să trăiască pozitiv şi să aibă aceeaşi atitudine faţă de cei cu care intră în contact: să facă multe complimente, să ierte greşelile celorlalţi. Medicul Madan Kataria mai spune că orele cele mai bune pentru râs sunt cuprinse în intervalul 6 dimineaţa şi 7 seara. Cursanţii nu practică râsul terapeutic în spaţii închise, ci în aer liber, în parcuri, grădini sau intersecţii, pentru a atrage şi alţi adepţi ai originalului mod de tratament. Întrunirile au loc de obicei dimineaţa, când se adună 25-30 de membri ai clubului. Madan Kataria a organizat, la 11 ianuarie 1988, prima Zi Mondială a Râsului, în cadrul căreia circa 10.000 de membri ai cluburilor pe care le patronează au râs timp de câteva minute şi au arătat lumii întregi că îşi iau râsul în serios. Febra râsului a cuprins de atunci întreaga lume, dar avându-se în vedere că terapia prin râs se practică în spaţii deschise, Ziua Mondială a Râsului a fost fixată pentru prima zi de duminică din mai, când afară este mai cald.

De mai bine de 40 de ani, în Occident, o nouă ştiinţă, gelotologia, a fost dedicată studiului râsului şi efectului pe care îl are asupra organismului asociat cu procese musculare şi chimice. Specialiştii în gelotologie au vrut să probeze veridicitatea zicalei „Un zâmbet pe zi ţine departe doctorul”. Şi de la an la an, după studii şi analize minuţioase, s-a demonstrat că râsul este cea mai bună terapie împotriva agresivităţii, ajută digestia, oferă protecţie împotriva răcelii şi diabetului, coboară tensiunea arterială, stimulează celulele anti-tumorale şi reduce riscul de infarct.