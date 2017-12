Ziua Mondială a Refugiatului va fi marcată, duminică, în România, prin expoziţii de fotografie şi pictură ale copiilor refugiaţi, vizite la Grădina Botanică, picnicuri, momente artistice şi activităţi sportive, au declarat reprezentanţii Oficiului Român pentru Imigrări (ORI). Ziua Mondială a Refugiatului a început să fie sărbătorită în fiecare an pe 20 iunie începând cu anul 2000. În acest an, evenimentul se desfăşoară sub denumirea „Acasă”, în semn de recunoaştere faţă de situaţia dificilă în care se află cele peste 40 de milioane de oameni „dezrădăcinaţi” din întreaga lume. În Bucureşti va avea loc un spectacol-lectură cu titlul „Lungul drum al nopţii către zi\", alcătuit din monologuri ce vorbesc despre vieţile tinerilor refugiaţi în România, despre experienţa persecuţiei şi a torturii, precum şi despre problemele lor actuale. La Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil din Timişoara va fi organizată o expoziţie de fotografie şi pictură realizate de copiii refugiaţi şi vor fi prezentate diferite momente artistice susţinute de copiii refugiaţi din Centru şi de la şcoala arabă din municipiu. În 2009, numărul cererilor de azil a fost de 995, fiind înregistrată o scădere uşoară faţă de anul anterior. În total, 94 de persoane au primit, anul trecut, o formă de protecţie - statut de refugiat sau de protecţie subsidiară, principalele ţări de azil fiind Republica Moldova, Pakistan, Irak, Turcia şi Afganistan.