Ziua Mondială a Sindromului Down - 21 martie 2014

Pe 21 martie se celebrează ”Ziua Mondială a Sindromului Down”. La nivel global, iniţiativa acestei manifestări a apărut în noiembrie 2005, apoi, pe 21 martie 2006, la Singapore au avut loc primele acţiuni de amploare care au atras atenţia asupra importanţei înţelegerii corecte a acestui sindrom. Simultan, evenimente similare au fost organizate, la nivel local, în multe state. Toate acestea au dus în mod firesc la pornirea demersurilor de declarare oficială a Zilei Mondiale a Sindromului Down. Din anul 2008, Ziua Mondială a Sindromului Down este recunoscută şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), iar din noiembrie 2011, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a adoptat rezoluţia ce stabileşte data de 21 martie drept Ziua Mondială a Sindromului Down. În România, această zi a fost celebrată începând din 2006, în cadrul organizaţiilor ce au în componenţă persoane cu sindrom Down. Astfel, 21 martie 2014 aduce cu sine o nouă ediţie a celebrării Zilei Mondiale a Sindromului Down.

CE ESTE SINDROMUL DOWN Sindromul Down este o boală genetică cromozomială ce afectează aproximativ unul din o mie de copii. Cel care a descris sindromul pentru prima oară, în anul 1866, a fost medicul britanic John Langdon Down. În 1959, pediatrul şi geneticianul francez Jérôme Lejeune a descoperit că sindromul Down era cauzat de prezenţa unui cromozom 21 suplimentar, rezultând astfel un număr de 47 de cromozomi, faţă de 46, cât are un om în mod normal. Astfel, perechea de cromozomi 21 conţine unul în plus. Din această cauză, sindromul este cunoscut şi sub denumirea de trisomia 21 sau mongolism. Gradul de dizabilitate diferă de la o persoană la alta şi este greu de apreciat în momentul naşterii cum va evolua manifestarea acestei boli în viitor. Persoanele cu sindrom Down au trăsături fizice şi caracteristici distincte şi, deşi sindromul Down este permanent, majoritatea celor afectaţi, beneficiind de o îngrijire adecvată, pot duce o viaţă normală şi activă.