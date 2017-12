„Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei”, care este celebrată pe 28 iulie 2012, este marcată, în acest an, prin organizarea unei conferinţe de presă de către Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), în parteneriat cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” (INBI) Bucureşti. În acest an, ziua este marcată sub sloganul „Hepatita e mai aproape decât crezi”. Printre temele ce vor fi abordate precizăm: evidenţierea problemelor întâmpinate în depistarea şi urmărirea unui pacient cu hepatită cronică virală; accesul la tratament şi la noile terapii; discriminarea în rândul pacienţilor cu afecţiuni hepatice. Acţiunile APAH-RO pentru marcarea „Zilei mondiale de luptă împotriva hepatitei”, în mai multe zone din ţară, precum Braşov, Cluj, Iaşi, Timişoara, Arad, Giurgiu, Teleorman, sunt manifestări ce se vor încheia în 28 iulie la Bucureşti, printr-o încercare de intrare în Cartea Recordurilor, odată cu alte 24 de ţări din întreaga lume. (A.G.)