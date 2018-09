Ziua mondială de prim ajutor 2018 - Nu ai nevoie de licență ca să salvezi vieți pe drum

Cu ocazia Zilei Mondiale de Prim Ajutor, Crucea Roșie Română încurajează oamenii să învețe primul ajutor pentru a reduce numărul de decese și răni pe drumurile țării.

Accidentele de circulație ucid în fiecare an aproximativ 1,25 milioane de persoane din întreaga lume, cu 1951 decese înregistrate în România în anul 2017.

Suntem toți utilizatorii de drumuri, fie că suntem pietoni, șoferi, motocicliști, bicicliști sau pasageri. Riscurile accidentelor rutiere nu pot fi niciodată eliminate complet, dar există modalități de a le reduce și de a oferi oamenilor mai multe șanse de supraviețuire. Una dintre cele mai bune metode este să înveți primul ajutor, astfel încât să ai abilitățile și instruirea necesare pentru a răspunde rapid - și chiar de a salva o viață - dacă ești la locul unui accident.

În plus față de numărul deceselor cauzate de accidente rutiere - estimate la 3500 de decese în fiecare zi la nivel mondial - zeci de mii de oameni sunt răniți în accidente în fiecare an, adesea cu consecințe pe viață. Conform statisticilor Poliției Române, în anul 2017, în România au fost înregistrate 8624 de accidente rutiere grave și 22642 de accidente ușoare. Pentru a crește gradul de conștientizare asupra acestor pericole, tema Zilei Mondiale a Primului Ajutor din acest an este "Prima reacție la accidente rutiere".

Societățile Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie sunt cei mai importanți furnizori de servicii de prim ajutor în aproape toate țările din lume. Crucea Roșie Română oferă cursuri de prim ajutor, predând tehnicile și informațiile necesare pregătirii și răspunsului imediat pentru a ajuta victimele accidentelor rutiere. O astfel de instruire sporește cunoștințele și abilitățile primului răspuns în rândul populației generale, șoferilor, pasagerilor și pietonilor, permițându-le să ofere asistență imediată persoanelor rănite pe șosele.

"Chiar și un singur caz de deces pe șoselele țării este o tragedie. Cursurile noastre de prim ajutor sunt deschise tuturor și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu persoane, grupuri și comunități pentru a ne ajuta unii pe alții să facem drumurile noastre mai sigure pentru toată lumea", a declarat Ioan Silviu Lefter, directorul general al Crucii Roșii Române.

Pentru a marca Ziua Mondială de prim ajutor, Crucea Roșie Română filiala Constanța organizează un curs de prim ajutor menit sa pregatească persoanele interesate să intervină în timp util pentru a salva viețile omenești în cazul accidentelor rutiere.

Activitatea se va desfasura sambata, 08 Septembrie 2018 la plaja Modern (zona IBIS), începand cu ora 10. Toti cei care sunt interesati sa invete primul ajutor, sunt asteptati sa participe.

Despre Crucea Roșie Română: Cursurile de prim ajutor ale Crucii Roșii Române au acoperire națională și certificare europeană. În cursul anului 2017, Crucea Roșie Română a răspuns unui număr crescut de solicitări venite de la diverse companii, instituții și persoane fizice, asigurând cursuri de prim ajutor unui număr de aproximativ 55 000 de persoane.

Ca o completare a serviciilor de prim ajutor oferite gratuit populației, Crucea Roșie Română a pus la dispoziția utilizatorilor de telefoane mobile, o aplicație de prim ajutor. Aceasta are rolul de a crește capacitatea oamenilor de a interveni în situații de urgență până la sosirea ambulanței. Totodată aplicația oferă utilizatorilor posibilitatea de a suna direct la ambulanță în caz de nevoie.