Astăzi, lumea întreagă sărbătoreşte Ziua Mondială Fără Fumat. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stabilit, pentru data de 31 mai, World No Tobacco Day/Ziua Internaţională Fără Fumat. Această zi este celebrată la nivel mondial încă din 1987 şi are menirea de a atrage atenţia asupra efectelor nocive ale tutunului asupra organismului omenesc, asupra mediului înconjurător şi a metodelor de prevenire. În oraşul Cernavodă, Ziua Internaţională Anti-fumat va fi marcată prin manifestări organizate de Asociaţia pentru Sănătate Educaţie şi Familie. La ora 12.00, manifestările debutează cu un spectacol organizat în incinta Liceului Energetic din Cernavodă. Coordonatorul Zonal al ASEF, Tiberiu Georgescu, a declarat ieri: „În aula Liceului vom avea un spectacol cu un puternic mesaj anti-fumat, în cadrul căruia vom prezenta cazuri de persoane care şi-au pierdut viaţa din cauza fumatului. Nu ne propunem să oferim un show distractiv, ci unul care să îi avertizeze pe tineri asupra riscurilor la care se expun fumînd”. Spectacolul va fi urmat de un miting împotriva fumatului, care se va desfăşura pe străzile oraşului Cernavodă. Astfel, elevii Grupului Şcolar Industrial Energetic vor acoperi traseul dintre instituţia şcolară şi Primăria oraşului. În Constanţa, clasa a VII-a D din cadrul Şcolii nr. 29 „Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Crucea Roşie, filiala Constanţa, organizează un eveniment educativ-cultural, care are ca invitaţi de onoare... elevii. Şcolarii clasei a VII-a D, coordonaţi de prof. Mariana Radu, vor prezenta efectele distructive ale fumatului printr-o proiecţie media în power-point, provocîndu-şi la dialog invitaţii, vor lansa revista clasei, „Preţuieşte viaţa!”, care a ajuns la numărul al patrulea şi vor păstra un moment de reculegere în memoria tuturor celor în a căror moarte a fost implicat, sub o formă sau alta, tutunul. Elevii Grupului Şcolar „Dimitrie Leonida” se află şi ei într-o campanie antifumat, organizînd împreună cu elevii claselor a IX-a A şi a XI-a D activitatea intitulată „Tutunul dăunează grav sănătăţii”, ce se doreşte a fi o acţiune de informare despre fumat şi efectele acestuia prin diverse materiale realizate de către elevi: pliante, postere, sondaje. Prin aceste activităţi se urmăreşte conştientizarea de către elevi a riscurilor la care se expun consumatorii de tutun, precum şi promovarea unui stil de viaţa sănătos în rîndul adolescenţilor.