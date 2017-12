Una dintre cele mai grave boli care afectează sănătatea mondială şi pune în pericol vieţile oamenilor esete meningita. Această boală afectează aproximativ 10.000 de oameni în întreaga lume. În România, meningita bacteriană are o rată de mortalitate de peste 50%, cei mai afectaţi fiind copii cu vârste de până la 5 ani, cu o incidenţă de 15 cazuri la 100.000 de locuitori într-un an.

“JOIN HANDS”. Societatea Româna de Pneumologie (SRP) susţine comportamentul preventiv în lupta cu meningita şi complicaţiile sale severe asupra sănătăţii şi se alătura astfel proiectului iniţiat de The Confederation of Meningitis Organizations (COMO), „Join Hands”, creat cu obiectivul de a face cunoscut pericolul pe care meningita îl reprezintă pentru sănătatea oamenilor şi a copiillor, în general. Începând din 2010, COMO se implică activ la nivel internaţional prin acţiuni educative cu privire la pericolul meningitei, iar proiectul „Join Hands” este o dovadă în acest sens. Asfel că sâmbătă, 24 aprilie 2011, a fost cel de-al doilea an în care este sărbătorită Ziua Mondială Împotriva Meningitei, proiectul „Join Hands” punând un accent important pe complicaţiile majore pe care această boală le are asupra sănătăţii oamenilor.

ESTE MAI BINE SĂ PREVII DECÂT SĂ TRATEZI, MAI ALES CÂND VORBIM DE O BOALĂ PRECUM MENINGITA, CARE POATE AVEA CONSECINŢE EXTREM DE GRAVE.

COPIII ANTEPREŞCOLARI, CEA MAI EXPUSĂ CATEGORIE DE POPULAŢIE. „În lume, dar şi în România, meningita bacteriană reprezintă o boală extrem de gravă prin rata mare de mortalitate (peste 50%) şi prin sechelele neurologice severe care se constituie. Cele mai semnificative sechele care apar sunt: surditate, retard mental şi/sau motor, convulsii, etc. Populaţia cea mai expusă la această infecţie gravă este reprezentată de copiii antepreşcolari (0-3 ani) la care apărarea antiinfecţioasă este insuficient maturată”, a declarat prof. dr. Doina Pleşca, vicepreşedinte al Secţiei de Pneumologie Pediatrică din cadrul SRP. „Meningita este o inflamaţie a meningelui de etiologie variată (bacteriană, virală, fungică, etc.). Meningita bacteriană se instalează brusc şi este însoţită de un tablou clinic caracterizat prin: febră mare (40-41°C), alterarea stării generale, pacientul nu suportă lumina (fotofobie), cefalee difuză, progresantă şi chinuitoare, somnolenţă, vărsături. Progresiv, starea generală se agravează, pacientul devine comatos şi apar crizele de convulsii. La sugari, tabloul clinic se instalează rapid, fiind oarecum diferit faţă de alte vârste: modificări ale stării generale cu perioade de somnolenţă alternând cu agitaţie extremă (plâns inconsolabil), vărsături, febră sau hipotermie, refuz alimentar, convulsii. În faţa unei infecţii severe, care are o rată semnificativă de mortalitate şi morbiditate, se impune intensificarea măsurilor de prevenţie. În acest sens, cea mai eficientă modalitate de a preveni meningita bacteriană este imunizarea prin vaccinare, cu atât mai mult cu cât copiii, în primii 5 ani de viaţă, nu dispun de o apărare antiinfecţioasă solidă.”, a adăugat declarat prof. dr. Doina Pleşca.

CARE SUNT BACTERIILE CARE CAUZEAZĂ MENINGITA? Cele mai periculoase bacterii sunt: meningococul (neisseria meningitidis), pneumococul (streptococcus pneumoniae) şi Haemophilus influenzae (tipul B). Meningococul este o bacterie care se transmite pe cale aerogenă (picături de salivă) şi care se cantonează la nivelul mucoasei nazofaringiene. De aici, în anumite circumstanţe, se propagă mai departe infectând plămânii, pleura, urechea internă sau meningele. Streptococul pneumoniae este o bacterie localizată în tractul respirator superior (nazo-faringe). Este unul din principalii agenţi patogeni infecţioşi la vârsta copilăriei, transmisibil de la om la om. Haemophilus Influenzae tip b (Hib) este o bacterie care se găseşte şi la oamenii sănătoşi, la nivelul nasului şi al gâtului. Doar în condiţii speciale bacteria Hib devine patogenă (sistem imun imatur sau afectat) şi provoacă infecţii foarte grave, cum este meningita. Un procent de 2-5% din populatie este purtător sănătos cu Hib. Alte bacterii: Eschericia coli (E. Coli), prezentă la nou-născuţi; Streptococcus agalactiae B, (Group B Strep or GBS), prezent la nou-născuţi; Listeria monocytogenes, prezent la nou-născuţi, sau la persoanele cu imunitate scăzută; Mycobacteria tuberculosis (Tuberculosis or TB), frecventă în ţările în care procentul de persoane cu tuberculoză este ridicat.

PREVENIRE. Singura modalitate prin care poate fi prevenită meningita este prin vaccinare. Vaccinul are rolul de a imuniza organismul înainte de expunerea la aceste bacterii. Meningococemia severă este una dintre cele mai fulminante infecţii cunoscute în practica medicală. Pericolul este cu atât mai mare cu cât, potrivit avertismentelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, există o rezistenţă din ce în ce mai mare a bacteriei la tratamentele clasice, cu antibiotice.

În întreaga lume, deşi au fost făcuţi paşi importanţi în direcţia educării spre un comportament preventiv, sunt ţări care nu au încă acces la vaccinuri preventive care ar putea salva vieţi şi ar putea preveni efectele secundare puternice ale bolii. Meningita virală este mai puţin gravă. De cele mai multe ori pacienţii se recuperează complet. În schimb, meningita cauzată de bacterii poate determina infecţii severe, cu complicaţii majore sau chiar deces.