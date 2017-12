Ziua Mondială Împotriva Meningitei

Pentru al doilea an consecutiv, la nivel mondial se celebrează, pe 24 aprilie, Ziua Împotriva Meningitei, eveniment ales tocmai pentru a trage numeroase semnalte de alarmă privind gravitatea bolii. Se caută prin diferite metode reducerea numărului cazurilor de meningită, astfel că reprezentanţii Societăţii Române de Pneumologie s-au alăturat proiectului iniţiat de The Confederation of Meningitis Organizations (COMO), “Join Hands”. COMO a reuşit, din 2010, să organizeze mai multe acţiuni educative care au avut ca obiectiv tragerea unui semnal de alarma în acest sens. “În lume, dar şi în România, meningita bacteriană reprezintă o boală extrem de gravă prin rata mare de mortalitate şi prin sechelele neurologice severe care se constituie. Cele mai semnificative sechele care apar sunt: surditate, retard mental şi/sau motor, convulsii, etc. Populaţia cea mai expusă la această infecţie gravă este reprezentată de copiii antepreşcolari (0-3 ani) la care apărarea antiinfecţioasa este insuficient maturată”, a explicat vicepreşedintele Secţiei de Pneumologie Pediatrică din cadrul Societăţii Române de Pneumologie, prof. dr. Doina Pleşca.