Ziua moțiunii de cenzură. Opoziția - fără șanse, dar cu scandal!

Şedinţa Parlamentului în care se dezbate şi votează moţiunea de cenzură întitulată „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dăncilă, ruşinea României” a început. La şedinţă este prezentă şi premierul Viorica Dăncilă, care a afirmat anterior că nu are emoţii în această privinţă.

UPDATE 10.10Suciu: Diavolul de ascunde în detalii. Pentru a ascunde un eşec opoziţia ne bagă sub nas declaraţii

Liderul de grup al deputaţilor din PSD, Daniel Suciu, a ironizat joi demersul opoziţiei susţinând că „întotdeauna diavolul se ascunde în detalii”, după ce PNL a cerut suplimentarea ordinii de zi înaintea moţiunii de cenzură cu dezbaterea a două declaraţii referitoare la recomandările europene.



„Nu vă lăsaţi păcăliţi stimaţi colegi pentru că întotdeauna diavolul se ascunde în detalii. Noi am venit să discutăm o moţiune de cenzură care nu va reuşi. Penru a acoperi acest eşec colegii din opoziţie vin şi ne bagă pe sub nas aceste două declaraţii. Dacă credeţi că puteţi face asta, atunci vă înşelaţi amarnic. Astăzi veţi înregistra încă un eşec drăguţ, al unei moţiuni care nu va aduna nici măcar semnăturile semnatarilor. Dacă tot ne-aţi adus să asigurăm cvorumul pe care oricum nu îl aveaţi. Să închidem acest an şi să închidem marota că PSD-ALDE nu are majoritate, dar astăzi vă rog nu ai încercaţi trucuri ieftine”, a declarat Daniel Suciu, în plenul reunit al Parlamentului, la începutul şedinţei pentru dezbaterea şi votul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului.

UPDATE 10.10Cererea PNL la începutul şedinţei de plen: suplimentarea ordinii de zi

Raluca Turcan, lider de grup al deputaţilor liberali, a cerut joi, la începutul şedinţei de plen unde se votează moţiunea de cenzură, să fie suplimentată ordinea de zi cu două declaraţii, care se referă la transpunerea recomandărilor Comisiei Europene şi a Comsiei de la Veneţia în legislaţia internă



"PNL solicită, în baza a trei articole din regulamentul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului, suplimentarea ordinii de zi cu două declaraţii ale Parlamentului, înregistrate deja la secretariatul general, şi care se referă la transpunerea recomandărilor Comisiei Europene şi a Comsiei de la Veneţia în legislaţia referitoare la justiţie şi de asemenea o declaraţie referitoare la derapajele grave economice în care ne aflăm şi atacul la adresa societăţii în ansamblu şi a companiilor", a declarat liderul de grup al deputaţilor PNL, Raluca Turcan.

În sală, la şedinţa în care se votează moţiunea de cenzură la adresa Cabinetului Dăncilă, sunt 249 de aleşi prezenti din 465 în total, a anunţat Florin Iordache la începutul şedinţei.

Premierul Viorica Dăncilă şi o parte dintre miniştri s-au aflat în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaţilor. Întâlnirea are loc înaintea dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură introduce de opoziție.

Şedinţa este condusă de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache (PSD). La şedinţă sunt prezenţi 249 de deputaţi şi senatori.

Referitor la subiect, premierul Viorica Dăncilă a declarat, la începutul lunii decembrie, că nu are emoţii în legătură cu moţiunea de cenzură, deoarece există majoritate parlamentară şi are încredere în colegii de partid.

La rândul său, întrebat dacă are vreo emoţie la moţiunea de cenzură, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a replicat: "Nu cred că au şanse", precizând că are încredere că parlamentarii PSD nu vor vota pentru moţiune.

De asemenea, preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu afirma, la finele lunii anterioare, că la o eventuală moţiune de cenzură, ALDE va vota în apărarea Guvernului. Cu altă ocazie, Tăriceanu a spus că partidelor de opoziţie le lipsesc 50 de voturi pentru a adopta o moţiune de cenzură.

În schimb, vicepreşedintele Senatului Claudiu Manda (PSD) a declarat, luni, că, "probabil" parlamentarii PSD-ALDE vor fi prezenţi joi în sală la dezbaterea şi votarea moţiunii de cenzură a Opoziţiei, dar nu vor vota. Acesta a mai spus că o altă varianta ar putea fi ca parlamentarii PSD - ALDE să vină doar pentru asigurarea cvorumului de plen.

Totodată, Kelemen Hunor a anunţat, miercuri, că parlamentarii din UDMR vor fi prezenţi joi în sala de plen, dar nu vor vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului, deoarece opoziţia nu a venit cu un program comun de guvernare şi cu o propunere de premier.

Pe de altă parte, critici au venit şi din partea senatorului PMP Traian Băsescu a spus că liderii PNL şi USR,"au aşteptat până când au fost siguri de eşec". El spune că Ludovic Orban şi Dan Barna ori sunt proşti politicieni ori simulează opoziţia înşelându-şi fără ruşine electoratul. Acesta a adăugat că "momentul moţiunii" a fost în septembrie.

Potrivit art. 92 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputatilor şi Senatului, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se se prezintă birourilor permanente, ulterior fiind comunicată Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în ziua în care aceasta a fost depusă.

Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Numărul total de parlamentari, în prezent, este de 465. Pentru a trece o moţiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi.

Moţiunea de cenzură intitulată "Ajunge! Guvernul Dragnea-Dăncilă, ruşinea României" a fost semnată de 163 de senatori şi deputaţi. Aceasta a fost citită în plenul reunit de luni al Parlamentului.

Partidele de opoziţie reproşează Cabinetului Dăncilă, în textul moţiunii de cenzură depusă vineri în Parlament, nerespectarea programului de guvernare şi modificarea legilor justiţiei şi a legii pensiilor.

Pe 27 iunie, plenul reunit al Parlamentului a respins moţiunea de cenzură a Opoziţiei împotriva Guvernului Dăncilă. Parlamentarii PSD-ALDE au fost prezenţi în sală, pentru a asigura cvorumul la moţiune, dar nu au votat. Moţiunea de cenzură, intitulată "Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţională!", a fost iniţiată atunci de PNL şi susţinută de USR şi PMP.

Camera Deputaţilor şi Senatul va vota, în plenul reunit de joi, moţiunea de cenzură a opoziţie împotriva Guvernului. Premierul Viorica Dăncilă va participa la dezbaterile din Legislativ, a anunţat Executivul.

