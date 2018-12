În conformitate cu Protocolul de colaborare dintre DSPJ și ISJ Constanța, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța a desfășurat prin Biroul de Programe de Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate - Campania IEC dedicată Zilei Naționale a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare, cu sloganul”Alimente sigure în cantități necesare. Stop risipei alimentare!”. În cadrul Școlii Gimnaziale ”Lucian Grigorescu” Medgidia, s-a sărbătorit Ziua Națională a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare prin organizarea unei serii de activități reunite sub titulatura „Alimente sigure în cantități necesare. Stop risipei alimentare!”, la care au luat parte elevi, cadre didactice, alături de părinți și cadre medicale.

În perioada 1-31 octombrie 2018, s-au desfășurat activități ce au implicat 355 de elevi, încadrați în clasa pregătitoare Step by Step, clasa Pregătitoare B, clasa I B, clasa a II-a A, clasa a II-a Step by Step, Clasa a III-a A, clasa a III-a B, clasa a III-a Step by Step, clasa a IV-a A, clasa a IV-a Step by Step, clasa a IV-a B, clasele a VI-a B și C, a VII-a A, 16 cadre didactice, părinți, asistentul medical, medicul școlar și au avut următoarele obiective: constientizarea necesității de a cultiva interesul privind problematica sănătății, cu scopul cunoașterii organismului uman și a funcțiilor sale vitale;formarea și cultivarea deprinderilor de a practica un stil de viață sănătos cu scopul menținerii unei bune stări a sănătății fizice; îmbunătățirea nivelului de cunoștințe despre risipa alimentară, modalități de combatere a acesteia și măsuri esențiale pentru siguranța alimentară; creșterea nivelului de conștientizare a faptului că risipa alimentară este o problemă socială majoră, industria alimentară fiind depășită de problema gestionării tonelor de deșeuri alimentare în prezent.

În cadrul activităților s-a urmărit prezentarea unor materiale informative despre risipa alimentară, modalitățile de combatere a acesteia și măsuri esențiale pentru siguranța alimentară.

S-au prezentat exemple concrete de formare a unor bune deprinderi pentru menținerea unei bune stări de sănătate. Utilizând ca metodă didactică de bază jocul, s-au realizat meniuri alimentare recomandate nivelului lor de vârstă, discuții despre piramida alimentară, alimentele sănătoase și cele mai puțin sănătoase. S-a urmărit conștientizarea modalităților de combatere și prevenire a sedentarismului, obezității, prin cultivarea deprinderilor de a practica un stil de viață sănătos cu scopul menținerii unei bune stări a sănătății fizice.

S-au realizat expoziții cu desene realizate de cei mici, prin care ei să-și exprime sentimentele, raportat la ceea ce au aflat și învățat în cadrul acestor activități dedicate Zilei Naționale a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare.