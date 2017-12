Ziua navetiștilor cu pantalonii-n vine

Precedentul a fost creat! Temuta zi „Fără pantaloni la metrou” a fost consemnată, în weekend, de câteva zeci de tineri lipsiți de inhibiții, pentru prima dată, și la metroul din București. Hipsterii din Capitală au arătat cât de mult le pasă de pudibonderia autorităților municipale și s-au prezentat pe peroane... cu pantalonii în vine. De la boxeri cu dungi și imprimeuri sau dantelă și până la pantaloni scurți, dresscode-ul a fost respectat. Evenimentul denumit în engleză „No Pants Subway Ride” (ziua fără pantaloni la metrou - n.r.) are loc, la nivel mondial, încă din 2002 și a ajuns pentru prima dată și la București, duminică după-amiază, când navetiștii au fost invitaţi să se plimbe cu metroul fără să poarte pantaloni. Câteva zeci de persoane, printre care și organizatorii acestui eveniment, s-au strâns la intrarea în staţia de metrou Unirii - Hanul lui Manuc. Tinerii au urcat în vagoane, unde au avut parte de o călătorie relativ obișnuită, dar cu mai puține haine. „Ne-am strâns ca să ne distrăm într-o duminică de ianuarie, care altfel ar fi fost total banală. Mesajul este acela de a ne distra. S-a tot spus că ar trebui să facem mai multe chestii culturale, dar, până la urmă, o manifestaţie de genul acesta este un act cultural în sine”, a spus o tânără din Bucureşti. În timp ce fotografii și cameramanii se îngrămădeau să imortalizeze evenimentul, călătorii trecuți de prima sau a doua tinerețe abia mai pridideau făcându-și cruci cu ochii la tinerii „în călduri”.

TRADIȚIE ÎMPRUMUTATĂ

În weekend, aproximativ 60 de metropole din Europa și Statele Unite au răspuns pozitiv provocării zilei fără inhibiții. Ziua navetiștilor nonconformiști care călătoresc cu metroul îmbrăcați sumar a ajuns în orașe precum New York la a 13-a ediție. Ziua fără pantaloni la metrou are loc, anual, la începutul lunii ianuarie. Evenimentul devenit tradiție nu are în spate un concept bine definit. Totul a început într-o zi geroasă de ianuarie, în 2002, la metroul new-yorkez, când o gașcă de opt prieteni a pus la cale o farsă. Scenariul gândit de ei presupunea un grup de persoane care aparent nu se cunosc între ele și care călătoresc cu metroul echipate de iarnă, dar ce par să fi uitat să îmbrace și pantalonii. În urmă cu 13 ani, farsa celor opt s-a încheiat la secția de poliție, lucru evitat însă de participanții din anii următori. Regulile jocului adresat celor fără inhibiții presupun un minim de decență. Astfel, participanții nu au voie să urce în metrou fără lenjerie intimă sau purtând chiloți tanga. Organizatorii încurajează în schimb modelele de lenjerie originale și creative, care tind să iasă în evidență.