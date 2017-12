Ziua părinţilor de îngeri, sărbătorită şi la Constanţa

Iuliana şi soţul ei sunt părinţii unui înger. Când era însărcinată în opt luni şi jumătate cu fetiţa ei, Elena, micuţa nu a mai vrut să trăiască. Nu poate să îşi explice ce s-a întâmplat atunci şi singura ei alinare este gândul că acum îi veghează din ceruri, sperând ca Elena să se roage ca ea şi soţul ei să aibă un alt copil. Sentimentele de tristeţe pe care le trăieşte în fiecare zi sunt greu de descris, iar ochii înlăcrimaţi în timp ce povesteşte drama pe care o trăieşte sunt o dovadă că, oricât şi-ar spune că aşa a fost să fie şi că Elena este într-un loc mai bun, nu reuşeşte să depăşească acel moment. La fel ca ea sunt multe familii din Constanţa care au pierdut un copil înainte ca acesta să se nască sau imediat după naştere. Ele au participat ieri la Ziua Părinţilor de Îngeri, care s-a organizat simultan la Constanţa şi în mai multe oraşe din ţară şi din străinătate. După ce s-a spus rugăciunea Tatăl Nostru, părinţii îndureraţi au aprins lumânări şi au înălţat baloane colorate ca semn de rămas bun faţă de sufletul copilului pe care l-au pierdut. “Balonul pe care îl înalţă cu numele copilaşului pe care l-au pierdut simbolizează despărţirea de micuţul pe care nu l-au putut cunoaşte şi îmbrăţişa. După acest moment, părinţii se simt eliberaţi şi vă spun din propria experienţă că, după ce am înălţat baloanele, m-am simţit împăcată cu mine şi am putut să mă iert că nu am avut puterea, la acel moment, să îmi iau rămas bun de la el”, a spus reprezentantul de la Constanţa al organizaţiei Eternul Miracol Materna Alinare - EMMA, Mihaela Gheaţă, care a organizat evenimentul pentru al şaptelea an la rând.