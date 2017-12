Ziua Pompierilor, altfel decît pînă acum

Ieri s-au împlinit 158 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, cînd Compania de Pompieri din Bucureşti lupta împotriva trupelor venite să înfrîngă mişcarea revoluţionară de la 1848. După acel moment istoric, data de 13 septembrie, a fost decretată "Ziua Pompierilor Români". Dacă pînă în prezent această zi era sărbătorită cu fast, în acest an au lipsit cu desăvîrşire exerciţiile tehnico tactice prin care pompierii constănţeni îşi arătau măiestria în a salva vieţile oamenilor. De această dată, momentul a fost marcat doar printr-o serie de discursuri ale reprezentanţilor mai multor instituţii locale, precum şi a conducerii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Constanţa prin intermediul cărora au fost reamintite rezultatele pompierilor constănţeni, precum şi importanţa acestora în societatea locală. Publicul prezent, ieri, pe platoul din faţa Prefecturii Constanţa, a avut parte de o slujbă religioasă dedicată celor care şi-au jertfit viaţa pe 13 septembrie 1848, precum şi de o simplă paradă a pompierilor militari şi a tehnicii de intervenţie a acestora. În primele opt luni ale acestui an, pompierii constănţeni au avut o activitate bogată, acţionînd pentru rezolvarea a 664 de situaţii, în medie trei pe zi. Astfel, lucrătorii ISU Constanţa au fost solicitaţi pentru stingerea a 409 incendii, au desfăşurat 55 de acţiuni în zonele afectate de inundaţii, iar echipa de descarcerare a acordat asistenţă pentru 38 de accidente rutiere grave şi foarte grave. Pe timpul intervenţiilor, pompierii au făcut reuşit să salveze bunuri de peste 20 miliarde lei vechi. Tot în acest an, ISU Constanţa a renunţat la soldaţii în termen şi a demarat procedurile pentru angajare de pompieri profesionişti. Pînă la sfîrşitul anului, Inspectoratul va încadra şi va pregăti 540 de militari profesionişti.