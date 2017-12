„Ziua Porţilor Deschise” la instanţă şi Parchet

Ca în fiecare an, la sfîrşitul lunii octombrie, instanţele şi Parchetele din ţară sărbătoresc „Ziua Europeană a Justiţiei Civile”, manifestare de tipul „uşilor deschise”, singura zi din an în care publicul are acces în birourile judecătorilor şi procurorilor pentru a-i vedea cum lucrează. Şi la Constanţa această zi este dedicată cetăţenilor interesaţi să vadă cum funcţionează aparatul justiţiei, însă, spre deosebire de anii trecuţi, acum nu s-au mai trimis invitaţii elevilor, liceenilor şi studenţilor. „Cine vrea să vină, să vină din proprie iniţiativă, noi nu am mai invitat pe nimeni din lipsa banilor pentru consumabile, dar şi a timpului. Avem opt judecători în concediu pentru creşterea copilului, trei sînt delegaţi la Biroul Electoral Judeţean, aşa că numărul dosarelor pe cap de magistrat este mare...Asta nu înseamnă că îi vom neglija pe cei care vor veni să vadă Tribunalul Constanţa!”, a declarat purtătorul de cuvînt al Tribunalului Constanţa, judecător Ciprian Coadă. Manifestările se vor desfăşura şi la Curtea de Apel Constanţa, unde vizitatorii sînt invitaţi să vină între orele 10.00-13.00 şi să intre pe uşa principală din str. Traian, pe baza buletinului de identitate. Ei vor fi însoţiţi de judecătorii care fac parte din grupul de organizatori şi li se vor prezenta sălile de judecată, arhivele şi locul de muncă al magistraţilor. Nici la această instanţă nu s-au făcut invitaţii speciale ca în alţi ani şi sînt aşteptaţi să vină cei pe care îi interesează cu adevărat justiţia. „Ziua Porţilor Deschise” va fi sărbătorită şi la Parchetele constănţene, unde cei care doresc să vadă cum muncesc procurorii vor fi primiţi de aceştia cu ...uşile larg deschise.

La Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va avea loc, la ora 11.00, o prezentare a activităţii acestei instituţii susţinută de procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi. De asemenea, procurorul şef al Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică, Marius Iacob va arăta cîteva cauze reprezentative în care procurorii au efectuat anchete complexe pentru identificarea autorilor unor fapte de mare violenţă.