„Ziua Porţilor Deschise”, la Muzeul Marinei Române

Cu prilejul manifestărilor care se organizează la malul mării, pentru a marca Ziua Marinei, la Muzeul Marinei Române va avea loc, în această duminică, „Ziua Porţilor Deschise”. Între orele 9.00 şi 18.00, publicul va putea vizita expoziţia permanentă a muzeului constănţean, intrarea fiind gratuită.

Muzeul Marinei Române s-a redeschis publicului în luna mai a acestui an, după o perioadă de trei ani în care instituţia s-a aflat într-un amplu proces de modernizare. După aproape 40 de ani de existenţă, clădirea muzeului din strada Traian şi expoziţia sa permanentă au necesitat măsuri elaborate de consolidare şi întinerire a modului de expunere, care îl pot face mai atractiv generaţiilor actuale şi viitoare. În prezent, pot fi vizitate cele opt săli de la parterul instituţiei, precum şi expoziţia în aer liber din parcul muzeului. Fiecare sală are specificul ei, publicul putînd admira exponate de valoare care ilustrează evoluţia navigaţiei în diferite epoci. Astfel, dacă în prima sală este prezentată reţeaua navigaţiei în spaţiul carpato-danubiano-pontic, cea de-a doua încăpere are ca tematică navigaţia în timpul geto-dacilor, atrăgînd atenţia în mod special reconstituirea unui naufragiu. Urmează sala daco-romană cu reproduceri după Columna lui Traian, iar cea de-a patra sală este dedicată evului mediu timpuriu, aici fiind prezentate machete ale navelor care circulau în acea perioadă. De asemenea, de mare efect este o amforă cu seu, descoperită în Marea Neagră. Printre cele mai interesante exponate ale celei de-a cincea încăperi - sala medievală „Mircea cel Bătrîn” – se numără o corabie genoveză, diverse documente de epocă, precum şi sigiliile medievale, iar în sala „Ştefan cel Mare” poate fi admirat pînzarul moldovenesc, dar şi o reproducere a Cetăţii Albe. Printre exponatele celei de-a şaptea încăperi - sala „Mihai Viteazul” – se află o monoxilă medievală folosită pe rîurile interioare, o galeră otomană, o panoplie cu arme albe şi de foc, dar şi cunoscuta frescă realizată de Vasile cel Mare, acum restaurată. Cea de-a opta sală este dedicată celor mai reprezentative nave militare româneşti din epoca modernă şi contemporană, iar expoziţia în aer din parcul muzeului aduce în atenţie ancore, mine, tunuri navale şi antiaeriene, elice, trei nave de luptă în mărime naturală.