Ziua porţilor deschise, în cel mai mare parc eolian onshore din Europa

15:44:47 / 10 Septembrie 2019

Astia de la CEZ vor sa vanda pentru ca e plafonat pretul si nu mai fac banii

Parcul e invechit a fost adus din Germania SH prin 2011 deci turbinele si-au iesit din garantie cel mai probabil. Acum vor sa vanda si sa faca alt parc in alta parte, firma este din Cehia pentru ca au facilitati fiscale dar proprieterii sunt Americani. Cine cumpara ia un sac fara fund desi la prima vedere este o investitie rentabila, costurile cu intretinerea si inlocuirea vechilor turbine care vor cadea una dupa alta v-a fi foarte mare iar luand in calcul masurile guvernului care se schimba de la an la an piata energetica romaneasca e la pamant.