American Corner, din cadrul Universităţii “Ovidius”, continuă seria acţiunilor dedicate sărbătorilor americane, aducînd la Constanţa “Ziua Preşedintelui”/“President’s Day”. Elevii de la Colegiul Naţional “Constantin Brătescu”, însoţiţi de profesorii Ecaterina Manole şi Simona Roşu, au sărbătorit, luni, 18 februarie, “President’s Day”, zi care comemorează conducătorii Statelor Unite ale Americii care au influenţat cursul istoriei. Coordonatorul American Corner, Rodica Toma, a ţinut tinerilor prezenţi un curs despre preşedinţii George Washington şi Abraham Lincoln, consideraţi „părinţii” spirituali ai Americii şi le-a vorbit despre semnificaţia acestei zile în SUA. După ce au răspuns la întrebări pe această temă, elevii au primit materiale informative despre Statele Unite. „La sfîrşitul acţiunii, toţi cei prezenţi au vizionat filmul documentar George Washington: The Man Who Wouldn’t Be King. Ne bucură interesul manifestat de elevii prezenţi la eveniment şi reamintesc pe această cale că centrul nostru este deschis tuturor celor care doresc să afle mai multe despre cultura americană”, a declarat Toma.